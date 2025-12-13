13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

कंपनियों की एआई पर निर्भरता बढ़ी, बदलेगा एचआर और मैनेजमेंट, 2030 तक 30% जॉब्स ऑटोमेट

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हायरिंग, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और टर्मिनेशन जैसे महत्वपूर्ण कार्यस्थल के फैसले ले रहा है। इसके चलते अब कर्मचारियों में असुरक्षा बढ़ रही है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके चलते 2030 तक बड़ी संख्या में नौकरियों ऑटोमेट हो सकती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

image

Arun Kumar

Dec 13, 2025

artficial intelligence

कंपनियों की एआई पर बढ़ी रही निर्भरता (प्रतीकात्मक तस्वीर)

एआई अब कार्यस्थलों पर हायरिंग, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और यहां तक कि फायरिंग के फैसले लेने लगा है। दुनिया भर में कंपनियां एआई टूल्स का इस्तेमाल कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी ट्रैक करने और कम परफॉर्मेंस पर एक्शन लेने के लिए कर रही हैं। न्यूजवीक की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ कर्मचारी एआई से हायर और फायर हो चुके हैं, जो कार्यस्थल को डीह्यूमनाइज कर रहा है। अमरीका में 66% मैनेजर्स लेऑफ और टर्मिनेशन के लिए एआई टूल्स की सलाह लेते हैं। रिज्यूम बिल्डर सर्वे 2025 बताता है कि आधे मैनेजर्स प्रमोशन, रेज और फायरिंग में एआई का इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब है कि आने वाले दिनों में एचआर और मैनेजर के रोल बदल जाएंगे।

2030 तक 30% जॉब्स ऑटोमेट होंगी

दुनिया के उदाहरणों में अमेजन ने प्रोडक्टिविटी कोटा न पूरा करने पर सैकड़ों वर्कर्स को ऑटोमेटिक फायर किया। आईबीएम ने एआई से एचआर टास्क ऑटोमेट कर सैकड़ों जॉब्स रिप्लेस कीं। मैकिंजी रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक 30% जॉब्स ऑटोमेट हो सकते हैं, लेकिन नई स्किल्स वाली जॉब्स भी बढ़ेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कानूनी चुनौतियां और बायस की समस्या से सावधानी जरूरी।

अमेजन की ऑटो फायरिंग दुनिया का पहला मामला

अमेरिकी कंपनी एमेजॉन ने अपने फुलफिलमेंट सेंटर्स में एआई सिस्टम इस्तेमाल कर सैकड़ों कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी कोटा न पूरा करने पर ऑटोमेटिक फायर कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार, एआई लगातार मॉनिटरिंग करता था और कम परफॉर्मेंस पर बिना ह्यूमन रिव्यू के टर्मिनेशन नोटिस भेजता था। इससे कर्मचारी असुरक्षित महसूस करते थे। कंपनी ने कहा कि कोचिंग दी जाती है, लेकिन एआई डेटा पर आधारित फैसले तेज होते हैं। यह मामला एआई के डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट को हाइलाइट करता है।

एआई से हायर-फायर का व्यक्तिगत मामला

एआई कंसल्टेंट रूस वैन डेर जगत ने न्यूजवीक को बताया कि वे एआई से हायर और फिर फायर हुए। कंपनी में एआई मैनेजर परफॉर्मेंस ट्रैक करता था और फैसले लेता था। इसी तरह, एक क्यूए टेस्टर ने बताया कि एआई टीम में काम करते हुए एआई एचआर ने उन पर एथिक्स कंप्लेंट फाइल की। 2025 रिपोट्र्स में ऐसे केस बढ़े, जहां एआई प्रदर्शन डेटा से कम प्रोडक्टिविटी पर फायरिंग सुझाता है।

भविष्य में एआई बॉस की भूमिका

मैकिंजी और वल्र्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट्स अनुमान लगाती हैं कि 2030 तक 30-40% जॉब्स एआई से प्रभावित होंगी, कई में एआई मैनेजमेंट रोल निभाएगा। आईडीसी का अनुमान है कि 80% बड़ी कंपनियां डिजिटल मैनेजर्स इस्तेमाल करेंगी। हालांकि, एआई मानव को पूरी तरह रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि सपोर्ट करेगा। चुनौतियां जैसे बायस, प्राइवेसी और जॉब लॉस से कानूनी बदलाव जरूरी होगा।

कंपनियों में एआई का मौजूदा इस्तेमाल

2025 के सर्वे में 66% मैनेजर्स लेऑफ डिसिजन में एआई की मदद लेते हैं। आईबीएम ने एआई से एचआर टास्क ऑटोमेट कर सैकड़ों जॉब्स बदलीं, लेकिन प्रोडक्टिविटी गेन भी हासिल किया। रिज़्यूमे बिल्डर रिपोर्ट कहती है कि आधे मैनेजर्स परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और टर्मिनेशन में एआई यूज करते हैं। यह ट्रेंड बढ़ रहा, लेकिन 57% कर्मचारी ह्यूमन मैनेजर पसंद करते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

13 Dec 2025 05:04 pm

Published on:

13 Dec 2025 04:57 pm

Hindi News / World / कंपनियों की एआई पर निर्भरता बढ़ी, बदलेगा एचआर और मैनेजमेंट, 2030 तक 30% जॉब्स ऑटोमेट

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ट्रंप का दावा फेल, थाईलैंड-कंबोडिया में जारी बमबारी: भारत की 'लुक ईस्ट' नीति के लिए बड़ी चुनौती

Thailand Cambodia Border Conflict
विदेश

चीन-ईरान के बीच अमेरिका की 'रेड' एंट्री, क्या भारत में महंगा होगा पेट्रोल?

US Seizes Chinese Ship Iran
विदेश

एलन मस्क की बड़ी भविष्यवाणी, अगले 5 साल में स्मार्टफोन बन जाएगा डायनासोर

विदेश

रूस-यूक्रेन युद्ध: क्या क्रिसमस तक हो जाएगा समझौता? ट्रंप के प्लान पर बर्लिन में महामंथन

Ukraine War Peace Talks
विदेश

इंडोनेशिया में बाढ़-लैंडस्लाइड्स से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 1,000

Floods in Indonesia
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.