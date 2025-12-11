जॉब मंत्र: एआई को बॉस नहीं को-पायलट बनाओ, वरना नौकरी मुश्किल

Government Jobs vs AI: जयपुर. कल्पना करो, सुबह ऑफिस पहुंचे और आपकी कुर्सी पर कोई रोबोट बैठा है जो न थकता है, न छुट्टी लेता है, न सैलरी मांगता है। वो है एआई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ( WEF ) की नई ‘फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025’ ने साफ-साफ लिख दिया है अगले 5 साल में अधिकांश पुरानी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन अच्छी खबर ये है कि मिलियन-मिलियन नई नौकरियां भी आएंगी और ये सारी नौकरियां सिर्फ वही लोग पाएंगे जो आज से ही एआई को अपना दोस्त बना लेंगे। बाकी सबके लिए मैसेज बहुत साफ है। अब एआई को हमें अपना बॉस नहीं को-पायलट AI Copilot बनाना होगा, तभी सैलरी मिलेगी, नहीं तो हमारी जगह कोई और होगा। 2026 में नौकरी नहीं, करियर चाहिए तो आज से ही अपस्किलिंग शुरू कर दो। याद रखो अब डिग्री नहीं, स्किल्स बोलेंगी।
व्लर्ड इकोनॉमिक फोरम ( WEF ) की ताजा ‘फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025’ ने साफ चेतावनी दे दी है 2030 तक दुनिया भर में अधिकांश मौजूदा स्किल्स बेकार हो जाएंगी। भारत में भी हालात यही हैं। जो लोग अभी से एआई के साथ काम करना नहीं सीखेंगे, उनकी जगह रोबोट और एजेंटिक एआई ले लेगा। रिपोर्ट कहती है कि अगले 5 साल में 92 मिलियन पुरानी नौकरियां खत्म होंगी, लेकिन 170 मिलियन नई नौकरियां सिर्फ वही लोग पा सकेंगे जो एआई को अपना सह-पायलट बना लेंगे।
आज की कंपनियां मेहनती नहीं, स्मार्ट वर्कर चाहती हैं। अब एक स्किल सीखकर 20 साल नौकरी करना नामुमकिन है। 2025 की रिपोर्ट भी यही बता रही है कि भारत में एआई, साइबर सिक्योरिटी और डेटा एनालिटिक्स वाली जॉब्स की डिमांड 300% तक बढ़ी है।
अब एआई सिर्फ चैट करने वाला नहीं रहा। एजेंटिक एआई खुद पूरा प्रोजेक्ट प्लान करेगा, ईमेल भेजेगा, मीटिंग शेड्यूल करेगा। इंसान को सिर्फ फाइनल अप्रुवल देना होगा।
कंपनियां ऐसे लोगों को लाखों का पैकेज देंगी जो एआई से 10 आइडिया जेनरेट करवाकर उसमें से सबसे बेस्ट चुन सकें। क्रिएटिव थिंकिंग व्लर्ड इकोनॉमिक फोरम की टॉप-3 स्किल है।
हर फैसला डेटा से होगा। Excel से आगे बढ़कर Power BI, Tableau और Python सीखना जरूरी। जो डेटा को "पढ़" सकेगा, वही बॉस बनेगा।
ऑनलाइन फ्रॉड, रैनसमवेयर और डेटा लीक के दौर में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की सैलरी लाख तक जा रही है।
हर 6 महीने में नई टेक्नोलॉजी आएगी। जो तेजी से सीखेगा और एडाप्ट करेगा, वही टिकेगा।
