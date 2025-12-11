जॉब मंत्र: एआई को बॉस नहीं को-पायलट बनाओ, वरना नौकरी मुश्किल

Government Jobs vs AI: जयपुर. कल्पना करो, सुबह ऑफिस पहुंचे और आपकी कुर्सी पर कोई रोबोट बैठा है जो न थकता है, न छुट्टी लेता है, न सैलरी मांगता है। वो है एआई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ( WEF ) की नई ‘फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025’ ने साफ-साफ लिख दिया है अगले 5 साल में अधिकांश पुरानी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन अच्छी खबर ये है कि मिलियन-मिलियन नई नौकरियां भी आएंगी और ये सारी नौकरियां सिर्फ वही लोग पाएंगे जो आज से ही एआई को अपना दोस्त बना लेंगे। बाकी सबके लिए मैसेज बहुत साफ है। अब एआई को हमें अपना बॉस नहीं को-पायलट AI Copilot बनाना होगा, तभी सैलरी मिलेगी, नहीं तो हमारी जगह कोई और होगा। 2026 में नौकरी नहीं, करियर चाहिए तो आज से ही अपस्किलिंग शुरू कर दो। याद रखो अब डिग्री नहीं, स्किल्स बोलेंगी।