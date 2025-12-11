आज का भारत तो पुराने भारत का अल्पांश मात्र

भारत के इतिहास के कतिपय महत्वपूर्ण पक्षों को विदेशियों ने विकृत करके प्रस्तुत किया है, यह तो समझ आता है। परन्तु देश के विद्वान भी वैसा ही व्यवहार करें तो यह दास्य वृत्ति का ही प्रमाण समझा जाएगा। भारत के इतिहास के साथ अन्याय करने वाले और जानबूझकर अन्याय करने वाले प्राय: ब्रिटिश इतिहासकार रहे हैं। आर्यों के भारत मेंं बाहर से आने की कल्पना के पीछे भी यही षड्यंत्र है कि इस देश को एक सराय का रूप दे दिया जाए। भारत में राष्ट्रीयता न होने का जो प्रचार किया जाता है उसके पीछे भी यही षड्यंत्र है क्योंकि यहां राष्ट्र राज्य की स्थापना कभी नहीं रही। भारत में राष्ट्र का स्वरूप सांस्कृतिक आधार पर या जीवन पद्धति के आधार पर चला आ रहा है। दुर्भाग्य से हमारी इतिहास की दृष्टि इतनी संकुचित हो गई है कि हम शब्द को प्रमाण भी मानते हैं तो सहायक प्रमाण या गौण प्रमाण मानते हैं। शतपथ ब्राह्मण में अग्नि को भारत कहा गया है और जहां तक भारताग्नि व्याप्त है वहां तक का प्रदेश भारतवर्ष माना गया है। यही वह प्रदेश है जिसे मनुस्मृति में आर्यावर्त कहा गया है। इसके आगे-पीछे का प्रदेश वरुण प्रदेश बताया गया है।