आपकी बात: अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिेए?

मॉनिटरिंग टीम गठित की जाए

अवैध निर्माण कहीं पर भी हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र उस पर अंकुश लगना ही चाहिए। गांवों में इसकी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत और शहरों में स्थानीय निकायों की है। इसके लिए मॉनिटरिंग टीम बनाई जाए जो मासिक समीक्षा करे साथ ही उनकी जवाबदेही तय की जाए। कई बार जब तक शिकायत नहीं होती अवैध निर्माण पर एक्शन नहीं लिया जाता। सड़कें छोटी होती जा रही है अवैध दुकानों, सरकारी भूमि पर निर्माण आदि में बढ़ोतरी हो रही है। इसको रोकने हेतु राजनीतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। आम नागरिकों को उचित कानून बनाकर जागृत किया जाए। - दिनेश मेघवाल, उदयपुर