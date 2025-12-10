10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रवासी राजस्थानी दिवस

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ओपिनियन

भारत-यूएस संबंध: दबाव नहीं, सम्मान ही साझेदारी की नींव है

भारत और अमरीका का संबंध आज पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तकनीक, रक्षा, इंडो-पैसिफिक, आपूर्ति शृंखला, निवेश और नवाचार में दोनों देशों की साझेदारी अत्यंत मूल्यवान है लेकिन इस साझेदारी की मजबूती परस्पर सम्मान पर टिकी है न कि किसी दबाव या शर्त पर।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Shaily Sharma

Dec 10, 2025

- द्रोण यादव, 'अमरीका बनाम अमरीका' पुस्तक के लेखक

भारत और अमरीका के बीच 10 दिसंबर को होने वाली नई व्यापार वार्ता ऐसे समय में शुरू हो रही है, जब कूटनीतिक वातावरण सामान्य नहीं है। रूस से भारत की बढ़ती ऊर्जा साझेदारी को लेकर वाशिंगटन पहले से ही असहज था और हाल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा ने इस असहजता को और तीखा कर दिया है।

अमरीका के कुछ नीति विशेषज्ञों में यह उम्मीद दिखाई दे रही है कि व्यापार वार्ता को एक प्रकार के दबाव के रूप में इस्तेमाल कर भारत को भू-रणनीतिक प्राथमिकताओं बदलने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, विशेषकर रूस को लेकर। परंतु यह उम्मीद भारत के इतिहास और उसकी विदेश नीति के मूल स्वभाव को समझने में एक गंभीर भूल साबित हो सकती है। भारत की रणनीतिक स्वायत्तता कोई तात्कालिक प्रवृत्ति नहीं, बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से उसकी विदेश नीति का मूल आधार रही है। शीत युद्ध के चरम पर, जब दुनिया अमरीका और सोवियत संघ दो खेमों में बंटी थी, तब भारत ने किसी भी खेमे में शामिल होने से इनकार किया। इतना ही नहीं, भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन (नॉन अलाइंड मूवमेंट) का नेतृत्व भी किया और यह स्पष्ट कर दिया कि भारत किसी महाशक्ति के दबाव में नहीं आएगा, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेगा। यह तटस्थता नहीं, बल्कि स्वाधीन सोच और संप्रभु निर्णय लेने की क्षमता का उद्घोष था।

ट्रंप अपनी 'अमरीका फस्र्ट' की राजनीति को सार्थकता देने के लिए सभी देशों पर लगातार अपने टैरिफ की ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं और इस उम्मीद में हैं कि भारत को भी इस दबाव में ले लेंगे। यहां समझने की बात यह भी है कि ट्रंप अपनी नीतियों में भले ही बहुत आक्रामक नजर आते हों लेकिन अमरीका की यह दबाव नीति पुरानी है। भारत-बांग्लादेश युद्ध के दौरान भी अमरीका ने खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया। उस युद्ध में जीत के बाद भारत ने तुरंत सोवियत संघ के साथ मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए, जो अमरीकी दबाव का ही परिणाम था।

1974 और 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद भी अमरीका ने व्यापक प्रतिबंध, तकनीकी नाकेबंदी और वैश्विक स्तर पर भारत को अलग-थलग करने के प्रयास किए। लेकिन इन प्रयासों ने भारत को रोकने के बजाय और मजबूत बना दिया। भारत ने अपने मिसाइल, अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम को स्वदेशी आधार पर खड़ा किया और अंतत: वही अमरीका 2005 में परमाणु समझौते के जरिए भारत के साथ नई साझेदारी की तलाश करने लगा। यह इस बात का सबूत है कि दबाव ने कुछ नहीं बदला, लेकिन भारत की अडिग संप्रभुता ने दुनिया की धारणाएं जरूर बदलीं।

भारत और अमरीका का संबंध आज पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तकनीक, रक्षा, इंडो-पैसिफिक, आपूर्ति शृंखला, निवेश और नवाचार में दोनों देशों की साझेदारी अत्यंत मूल्यवान है लेकिन इस साझेदारी की मजबूती परस्पर सम्मान पर टिकी है न कि किसी दबाव या शर्त पर। यदि अमरीका व्यापार वार्ता को भू-रणनीतिक संरेखण का उपकरण बनाने की कोशिश करेगा, तो इससे संबंधों को मजबूती नहीं, बल्कि क्षति पहुंचेगी। भारत को 10 दिसंबर की वार्ता में खुले मन से जाना चाहिए, लेकिन साफ रेखाएं खींचकर। व्यापार में सहयोग का स्वागत हो सकता है, तकनीकी भागीदारी भी उपयोगी है, परंतु व्यापार के बदले विदेश नीति बदलने का कोई प्रश्न नहीं उठता। भारत को अमरीका का अहम साझेदार होना चाहिए, लेकिन उस पर निर्भर नहीं। अमरीका की प्रतिबंध-प्रधान विदेश नीति, पाक के प्रति उसका बदलता रवैया और वैश्विक गठबंधनों में उसके अचानक बदलाव ये संकेत देते हैं कि किसी एक शक्ति पर अत्यधिक निर्भरता भारत की संप्रभुता के लिए जोखिमपूर्ण होगी।

यह वार्ता पीएम मोदी के लिए भी अपनी नीति स्पष्ट करने का एक और अवसर है। भारत सहयोग चाहता है, पर शर्तों पर नहीं। साझेदारी चाहता है, पर दबाव में नहीं। भारत अपनी संप्रभुता को समझौते का विषय नहीं बना सकता। अमरीका को समझना होगा कि भारत की स्वतंत्रता उसकी कमजोरी नहीं, साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत है। किसी तरह का दबाव सदा विफल रहा है, सम्मान ही वह नींव है, जिस पर स्थायी और मजबूत भारत-अमरीका संबंध खड़ा हो सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Dec 2025 01:20 pm

Hindi News / Opinion / भारत-यूएस संबंध: दबाव नहीं, सम्मान ही साझेदारी की नींव है

बड़ी खबरें

View All

ओपिनियन

ट्रेंडिंग

‘वंदे मातरम्’ पर आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति क्यों?

ओपिनियन

समन्वित प्रयासों के जरिए ही प्रदूषण पर नियंत्रण हो पाएगा

ओपिनियन

मानवाधिकारों को धर्म-नैतिकता से जोड़ती भारतीय ज्ञान परंपरा

ओपिनियन

आपकी बात: कानूनी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़ाई जा सकती है?

ओपिनियन

मास्को व वाशिंगटन के बीच संतुलन की चुनौती

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.