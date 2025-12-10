भारत-यूएस संबंध: दबाव नहीं, सम्मान ही साझेदारी की नींव है

अमरीका के कुछ नीति विशेषज्ञों में यह उम्मीद दिखाई दे रही है कि व्यापार वार्ता को एक प्रकार के दबाव के रूप में इस्तेमाल कर भारत को भू-रणनीतिक प्राथमिकताओं बदलने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, विशेषकर रूस को लेकर। परंतु यह उम्मीद भारत के इतिहास और उसकी विदेश नीति के मूल स्वभाव को समझने में एक गंभीर भूल साबित हो सकती है। भारत की रणनीतिक स्वायत्तता कोई तात्कालिक प्रवृत्ति नहीं, बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से उसकी विदेश नीति का मूल आधार रही है। शीत युद्ध के चरम पर, जब दुनिया अमरीका और सोवियत संघ दो खेमों में बंटी थी, तब भारत ने किसी भी खेमे में शामिल होने से इनकार किया। इतना ही नहीं, भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन (नॉन अलाइंड मूवमेंट) का नेतृत्व भी किया और यह स्पष्ट कर दिया कि भारत किसी महाशक्ति के दबाव में नहीं आएगा, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेगा। यह तटस्थता नहीं, बल्कि स्वाधीन सोच और संप्रभु निर्णय लेने की क्षमता का उद्घोष था।