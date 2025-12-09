आपकी बात: कानूनी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़ाई जा सकती है?

सुरक्षित कार्यस्थल का निर्माण करना

कानूनी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई बहु-स्तरीय उपाय आवश्यक हैं। इसके लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। साथ ही स्कॉलरशिप और मेंटरशिप कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए। कार्यस्थल सुरक्षित होने चाहिए और पॉश कानून का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। न्यायपालिका और वकालत में जेंडर-इनक्लूसिव अवसर उपलब्ध कराए जाएं। इसके अलावा, कोर्ट अवसंरचना में सुधार और सामाजिक-मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन लाना भी जरूरी है। इन सभी उपायों से महिलाओं का कानूनी क्षेत्र में सक्रिय और समान भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। - अभिषेक सांखला, बीकानेर