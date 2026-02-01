प्रसंगवश: आखिर किसने किया रिश्तों का कत्ल..? जानवर बनते हम..!

अब खबरें बनी। पारिवारिक विवाद में हत्या। रिश्तों का कत्ल। रिश्ते का कत्ल तो हुआ ही था, आखिर एक बेटी ने अपने पिता की जान जो ली थी। पर, इन सबके बीच एक बात जो सोचने को मजबूर कर रही थी कि एक बेटी ने अपने पिता की हत्या क्यों कर दी। क्योंकि, सामान्यत: ऐसा पढ़ने-देखने में नहीं आता। और, ऐसा माना जाता है कि पिता-पुत्री के बीच बहुत ही गहरी बॉन्डिंग होती है। ये माना ही नहीं जाता, बल्कि देखा-सुना भी जाता है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक बेटी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया और अपने पिता को मार डाला। ढके-छुपे तरीके से जो बातें सामने आ रही हैं, वह सिहरन पैदा करती हैं। बैड टच।