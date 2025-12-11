आउटसोर्सिंग: सेवा दोष से दर्द जनता को, लाभ सिस्टम को!

माना कि स्थानीय निकायों के पास योजना के धरातल पर क्रियान्वयन संबंधी मानव संसाधन की कमी है, किंतु उसके सुपरविजन या प्रबंधन की कमी जाहिर करना तो सीधे-सीधे जवाबदेही से मुक्त होने का कुत्सित प्रयास ही है। निजीकरण के नाम पर टैक्स अदा करने वाली जनता को किसी निजी एजेंसी के रहम पर छोड़ दिया जाता है। यह ठेके कभी लंबी अवधि के तो कभी दीर्घावधि के होते हैं। इन ठेकों के द्वारा प्रस्तावित कार्यों का तय रूपरेखा के अनुसार क्रियान्वयन किया जा रहा है अथवा नहीं, यह जांचने या सार्वजनिक करने के लिए कोई ठोस मापदंड नहीं रखे जाते हैं। उसके पीछे जहां एक मंशा सरकारी महकमे और ठेकेदार के बीच साठगांठ की गुंजाइश छोडऩा होता है, वही सेवा प्रदाता एजेंसी को लाभ देने का भी उद्देश्य रहता है। बीते कुछ वर्षों में विशेष तौर पर कचरा प्रबंधन में उपभोग राशि या यूजर चार्जेज के बदले सेवा प्रदान करना आम चलन हो गया है, इसमें कहीं कोई बुराई भी नहीं है। किंतु, सेवा दोष होने पर उसकी भरपाई उपभोक्ता को न होकर सरकारी महकमे को ही होना समझ से परे है। इसे यूं समझा जाए कि यदि 30 दिन की जगह 25 दिन ही सेवाएं मिले तो भी उपभोक्ता को 30 दिन का शुल्क ही देना होगा। यदि सेवा दोष के बदले कोई जुर्माना राशि वसूली भी जाएगी तो वह स्थानीय निकाय के कोष में ही वृद्धि करेगी। आहत उपभोक्ता को किसी भी रूप में भरपाई की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती।