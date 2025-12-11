11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान के किसान उन्नत तकनीक से खजूर की खेती कर बदलें किस्मत, तीसरी साल से ही फल देने लगते हैं पेड़

राजस्थान में खजूर की खेती किसानों के लिए लाभ का बेहतर विकल्प बन रही है। विटामिन और खनिजों से भरपूर खजूर गर्म और शुष्क जलवायु में अच्छी पैदावार देता है। टिश्यू कल्चर पौधों से तीसरे वर्ष से ही फल मिलने लगते हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

image

किशन शर्मा

Dec 11, 2025

Rajasthan farmers

खजूर की खेती (फोटो- पत्रिका)

जयपुर: खजूर के फल में विटामिन ए-बी और कार्बोहाइड्रेट खनिज लवणों की प्रचुरता होती है। यह पाचन शक्ति बढ़ाता है। यह हीमोग्लोबीन की कमी और कई बीमारियों से बचाता है। रेगिस्तान के उच्च तापमान और कम वर्षा खेती के लिए अनुकूल है।

खजूर के लिए उपजाऊ, अच्छे जल निकास और 7-8 पीएच मान बाली बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। ऊपरी दो मीटर मृदा कठोरता और कंकड़ रहित हो। खजूर को लंबी गर्म शुष्क ग्रीष्म ऋतु, मध्यम सर्द ऋतु और फल पकते समय (जुलाई-अगस्त) वर्षा रहित जलवायु चाहिए।

तापमान 25 एवं 40 डिग्री होना चाहिए। फूल आने से पहले और फलों के पकने तक खजूर को अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है।

ऐसे करें पौधारोपण

खजूर के प्रति हेक्टेयर 148 मादा पौधे व 8 नर पौधों की सहित कुल 156 पौधों की आवश्यकता रहती है। इसके पौधों में ड्रिप पद्धति से सिंचाई करें। पौधों की वृद्धि एवं फल प्राप्त करने के लिए भूमि में न्यूनतम दो फीट गहराई तक नमी रहनी चाहिए।
इसकी मादा किस्में बरही, खुनैजी, मेडजूल, खलास, खद्रावी, सगई, जामली, अजवा, नाबुत सुल्तान एवं हलवा हैं। वहीं, नर किस्में अल-इन-सिटी व घनामी हैं।

कब शुरू होता है उत्पादन

खजूर में फल आने में लगभग चार वर्ष का समय लगता है। टिश्यू कल्चर से तैयार पौधों में तीसरे वर्ष से ही फल आने लगते हैं। दस वर्ष की आयु के वृक्षों से प्रति वृक्ष औसतन 80 किलो डोका फलों की उपज होती है, जो 15 वर्ष के वृक्षों से लगभग 100 से 200 किलो तक हो जाती है।

छुहारा बनाने के लिए पूर्ण डोका फलों को जल से धोने के बाद 5-10 मिनट गर्म पानी में उबालकर 45-50 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर वायु संचारित भट्टी में 70-95 घंटे के लिए सुखाते हैं।

इस तरह तोड़ें फल

राज्य में फल पकने के समय वर्षा प्रारंभ हो जाने से पेड़ पर पूर्ण परिपवता प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए फलों के गुच्छों को डोका (आंशिक रूप से पीला/लाल) अवस्था में ही पेड़ों से काट लें। कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी तुड़ाई प्राय: डांग (अर्ध पक्का) अवस्था में की जाती है। छुहारा बनाने के लिए भी डोका अवस्था में ही तोड़ा जाता है।

प्रति हेक्टेयर 2 लाख तक लाभ

पके हुए खजूर फलों को टोकरियों में 5.5-7.2 डिग्री तापक्रम पर और 85-90 फीसदी आपेक्षिक आर्द्रता में शीतगृह में 2 सप्ताह तक भंडारित कर सकते हैं। छुहारों को 1 से 11 डिग्री तापक्रम व 65-70 प्रतिशत सापेक्षित आर्द्रता में 13 महीने भंडारित कर सकते हैं। किसान प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर 2 लाख रुपए का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

प्रति हेक्टेयर 2 लाख तक लाभ

पके हुए खजूर फलों को टोकरियों में 5.5-7.2 डिग्री तापक्रम पर और 85-90 फीसदी आपेक्षिक आर्द्रता में शीतगृह में 2 सप्ताह तक भंडारित कर सकते हैं। छुहारों को 1 से 11 डिग्री तापक्रम व 65-70 प्रतिशत सापेक्षित आर्द्रता में 13 महीने भंडारित कर सकते हैं। किसान प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर 2 लाख रुपए का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
बी.आर. कड़वा, से.नि. संयुक्त निदेशक, उद्यान विभाग, जयपुर

ये भी पढ़ें

राजस्थान में ‘आक’ का पौधा बनेगा कमाई का नया जरिया, ग्रामीणों के लिए खुलेंगे रोजगार के द्वार
बाड़मेर
Aak plant

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Dec 2025 02:50 pm

Published on:

11 Dec 2025 02:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान के किसान उन्नत तकनीक से खजूर की खेती कर बदलें किस्मत, तीसरी साल से ही फल देने लगते हैं पेड़

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आज का भारत तो पुराने भारत का अल्पांश मात्र

ओपिनियन

अगले 5 साल में रोबोट लेगा तुम्हारी कुर्सी? ये 5 स्किल्स नहीं सीखीं तो जॉब गई!

जयपुर

आउटसोर्सिंग: सेवा दोष से दर्द जनता को, लाभ सिस्टम को!

ओपिनियन

क्रेडिट कार्ड ओवरलिमिट पर आरबीआइ की सख्ती, कर्ज-जाल से मिलेगी मुक्ति

ओपिनियन

संपादकीय : तकनीक, डेटा व नवाचार के क्षेत्र में निर्णायक बढ़त

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.