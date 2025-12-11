राजस्थान के किसान उन्नत तकनीक से खजूर की खेती कर बदलें किस्मत, तीसरी साल से ही फल देने लगते हैं पेड़

खजूर के प्रति हेक्टेयर 148 मादा पौधे व 8 नर पौधों की सहित कुल 156 पौधों की आवश्यकता रहती है। इसके पौधों में ड्रिप पद्धति से सिंचाई करें। पौधों की वृद्धि एवं फल प्राप्त करने के लिए भूमि में न्यूनतम दो फीट गहराई तक नमी रहनी चाहिए।

इसकी मादा किस्में बरही, खुनैजी, मेडजूल, खलास, खद्रावी, सगई, जामली, अजवा, नाबुत सुल्तान एवं हलवा हैं। वहीं, नर किस्में अल-इन-सिटी व घनामी हैं।