बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंसा : शेख हसीना के कट्टर विरोधी नेता को दिनदहाड़े गोली मारी

अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझिए। शरीफ उस्मान हादी इंकलाब मंच के प्रवक्ता हैं, जो 2024 के छात्र आंदोलन में बड़ा रोल प्ले कर चुके हैं। उस आंदोलन ने शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया था, और वो भारत में शरण ले चुकी हैं और देश की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई ​है। हादी ढाका-8 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार बनने वाले थे। वो अवामी लीग को बैन करने की जोर-शोर से मांग उठाते थे। यह आम नियम है कि चुनाव से पहले किसी उम्मीदवार की मौत हो जाती है तो उस निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव स्थगित कर दिए जाते हैं। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले यह हमला कई सवाल खड़े कर रहा है – क्या यह राजनीतिक दुश्मनी का नतीजा है? या चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है? कयास लगाया जा रहा है कि हसीना विरोधी किसी नेता ने यह हमला करवा कर एक ही तीर से कई निशाने लगाए हों, ताकि हसीना को कठघरे में खड़े करने का एक और मौका मिल जाए।