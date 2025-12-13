13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंसा : शेख हसीना के कट्टर विरोधी नेता को दिनदहाड़े गोली मारी

Sharif Usman Hadi Shooting: बांग्लादेश में 2026 चुनाव से पहले प्रमुख नेता शरीफ उस्मान हादी को ढाका में दिनदहाड़े गोली मार दी गई।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Dec 13, 2025

Sharif Usman Hadi Shooting

बांग्लादेश के नेता शरीफ उस्मान हादी, जिन्हें गोली मारी गई। (फोटो : X Handle/ Kinophile)

Sharif Usman Hadi Shooting: भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में फरवरी 2026 में होने वाले आम चुनावों (Bangladesh Election 2026) से पहले राजनीति में आग लग गई है। जैसे ही चुनाव की तारीखें घोषित हुईं, वैसे ही हिंसा की घटनाएं शुरू हो गईं। सबसे चौंकाने वाली खबर ढाका (Dhaka Political Violence) से आई, जहां एक प्रमुख नेता पर बीच बाजार में गोली चला दी गई। यह नेता कोई और नहीं, शरीफ उस्मान हादी (Sharif Usman Hadi Shooting) हैं, जो शेख हसीना के कट्टर विरोधी (Sheikh Hasina Critic) माने जाते हैं। भारत के लिहाज से देखें तो यह घटना हमें सतर्क करती है, क्योंकि बांग्लादेश की अस्थिरता का असर हमारे बॉर्डर पर भी पड़ता है।

रिक्शे पर हाईकोर्ट की तरफ जा रहे थे हादी

यह घटना 12 दिसंबर 2025 की दोपहर की है। ढाका के व्यस्त इलाके बिजॉयनगर में शरीफ उस्मान हादी जुमे की नमाज अदा कर के रिक्शे पर हाईकोर्ट की तरफ जा रहे थे। अचानक हेलमेट पहने दो युवक मोटरसाइकिल पर आए और पास आकर हादी के सिर में करीब से गोली मार दी। गोली दाहिनी तरफ से घुसी और बाईं तरफ से निकल गई, गोली के कुछ टुकड़े उनके दिमाग में फंस गए। हमलावर चंद सेकंड में फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जो यह दिखाता है कि यह कोई आम झगड़ा नहीं, बल्कि सोची-समझी साजिश है। पुलिस को शक है कि हमलावर पूरे दिन हादी का पीछा कर रहे थे।

हालत ऐसी है कि दो बार दिल की धड़कन रुक गई

हादी को फौरन ढाका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि दो बार दिल की धड़कन रुक गई। दिमाग में सूजन और प्रेशर बढ़ने की वजह से डॉक्टरों ने उन्हें एवरकेयर हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया, जहां वो वेंटिलेटर पर हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि अगले 72 घंटे बहुत नाजुक हैं। उधर, अंतरिम सरकार ने एक संदिग्ध आरोपी की फोटो जारी की है, और उसके पकड़े जाने पर 50 लाख टका इनाम का ऐलान किया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से हमलावरों की तलाश कर रही है।

हादी ढाका-8 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार बनने वाले थे

अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझिए। शरीफ उस्मान हादी इंकलाब मंच के प्रवक्ता हैं, जो 2024 के छात्र आंदोलन में बड़ा रोल प्ले कर चुके हैं। उस आंदोलन ने शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया था, और वो भारत में शरण ले चुकी हैं और देश की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई ​है। हादी ढाका-8 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार बनने वाले थे। वो अवामी लीग को बैन करने की जोर-शोर से मांग उठाते थे। यह आम नियम है कि चुनाव से पहले किसी उम्मीदवार की मौत हो जाती है तो उस निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव स्थगित कर दिए जाते हैं। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले यह हमला कई सवाल खड़े कर रहा है – क्या यह राजनीतिक दुश्मनी का नतीजा है? या चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है? कयास लगाया जा रहा है कि हसीना विरोधी किसी नेता ने यह हमला करवा कर एक ही तीर से कई निशाने लगाए हों, ताकि हसीना को कठघरे में खड़े करने का एक और मौका मिल जाए।

हसीना के देश से जाते ही अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ गए

भारत के लिहाज से देखें तो बांग्लादेश में बढ़ती अराजकता बहुत चिंता की बात है। हसीना के जाते ही वहां कट्टरपंथी ताकतें सक्रिय हो गई हैं और अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ गए हैं। चुनावी हिंसा अगर यूं ही चलेगी तो बॉर्डर पर शरणार्थियों का खतरा बढ़ सकता है। बीएनपी आर जमात-ए-इस्लामी जैसी पार्टियों ने इस हमले की निंदा की है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने भी इसे अस्वीकार्य बताया और जांच करवाने के आदेश दिए हैं।

बांग्लादेश में लोकतंत्र की राह अभी बहुत मुश्किल

बहरहाल, यह घटना बताती है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र की राह अभी कितनी मुश्किल है। छात्रों की क्रांति के बाद उम्मीदें थीं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसी वारदातें डर पैदा कर रही हैं। उम्मीद है हादी जल्द ठीक हो जाएं और हमलावर पकड़े जाएं। भारत को भी पड़ोसी की इस उठापटक पर नजर रखनी होगी, क्योंकि हमारी सुरक्षा भी इससे जुड़ी हुई है। क्या लगता है आपको, यह हिंसा चुनाव तक और बढ़ेगी? कमेंट में बताइए!

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बांग्लादेश मिलिट्री कूप

crime

crime news

crimenews

high court

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

13 Dec 2025 08:28 pm

Hindi News / World / बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंसा : शेख हसीना के कट्टर विरोधी नेता को दिनदहाड़े गोली मारी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला: ऊर्जा सिस्टम तबाह

Russia Ukraine Attack
विदेश

कम हवा वाले टायर से क्रैश, मां बची जेल से – चौंकाने वाला फैसला

Suspended Sentence
विदेश

ट्रंप का दावा फेल, थाईलैंड-कंबोडिया में जारी बमबारी: भारत की 'लुक ईस्ट' नीति के लिए बड़ी चुनौती

Thailand Cambodia Border Conflict
विदेश

चीन-ईरान के बीच अमेरिका की 'रेड' एंट्री, क्या भारत में महंगा होगा पेट्रोल?

US Seizes Chinese Ship Iran
विदेश

कंपनियों की एआई पर निर्भरता बढ़ी, बदलेगा एचआर और मैनेजमेंट, 2030 तक 30% जॉब्स ऑटोमेट

artficial intelligence
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.