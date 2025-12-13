रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला: 450 ड्रोन और 30 मिसाइलें दागीं, एनर्जी सिस्टम को बनाया निशाना

Russia Ukraine Attack: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सीजफायर करवाने की ​कोशिशों के बीच रूस-यूक्रेन जंग इन दिनों फिर से भयंकर रूप ले रही है। रूस ने 12-13 दिसंबर 2025 की रात यूक्रेन पर जोरदार हमला (Russia Ukraine Attack)कर दिया, जिसमें 450 से ज्यादा ड्रोन (Russia Ukraine war) और 30 अलग-अलग तरह की मिसाइलें दागी गईं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने खुद बताया कि यह मुख्य तौर पर देश के ऊर्जा ढांचे पर हमला था, खासकर दक्षिणी इलाकों और ओडेसा क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। ज़ेलेंस्की (Zelensky statement) ने कहा कि रात भर चले इस हमले से कई इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई ठप हो गई। ओडेसा में दो लोग घायल हुए हैं। देश भर में दर्जन भर से ज्यादा नागरिक सुविधाएं क्षतिग्रस्त हो गईं, जिनमें पॉवर प्लांट (Ukraine energy infrastructure)और सब स्टेशन शामिल हैं। हजारों परिवार बिजली के बिना रह गए। प्रभावित क्षेत्रों में किरोवोह्रद, मायकोलाइव, ओडेसा, सुमी, खार्किव, खेरसॉन और चेर्निहाइव शामिल हैं। इसके अलावा ड्निप्रो और चेरकसी क्षेत्रों पर भी हमले हुए।