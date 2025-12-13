समंदर में यूएस की दादागिरी ? अमेरिका ने चीन का जहाज किया जब्त, क्या खतरे में है भारत का तेल आयात

US Seizes Chinese Ship Iran: दुनिया जब क्रिसमस और नए साल की तैयारियों में जुटी थी, ठीक उसी वक्त समंदर के बीचों-बीच एक ऐसा 'हाई-वोल्टेज ड्रामा' हुआ, जिसने वाशिंगटन से लेकर बीजिंग और तेहरान तक की नींद उड़ा दी है। खबर सीधी और साफ है— अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाते हुए एक ऐसे मालवाहक जहाज (US Navy Cargo Ship Seizure) पर धावा बोल दिया है, जो चीन से निकला था और ईरान (US China Iran Tension) जा रहा था। यह कोई मामूली घटना नहीं है। अगर हालात खराब हुए तो इससे दुनिया में कच्चे तेल का संकट (Global Crude Oil Crisis) पैदा हो सकता है । अंतरराष्ट्रीय समंदर में किसी दूसरे देश के जहाज पर चढ़ना और उसे अपने कब्जे में ले लेना (US Seizes Chinese Ship Iran) युद्ध के ऐलान से कम नहीं माना जाता।