H-1B वीजा की फीस बढ़ाने पर अमेरिका के 20 राज्यों ने ट्रंप पर ठोका मुकदमा, कहा- दूसरे देश से लोग नहीं आएंगे तो…

उनका कहना है कि यह पॉलिसी गैर-कानूनी है और इससे जरूरी पब्लिक सर्विसेज के लिए खतरा है। यह मुकदमा डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की उस पॉलिसी को सीधे टारगेट करता है, जो H-1B वीजा प्रोग्राम के तहत हाई-स्किल्ड विदेशी वर्कर्स को हायर करने की कोशिश करने वाले एम्प्लॉयर्स के लिए कॉस्ट बढाती है। इसका इस्तेमाल हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी और प्राइवेट स्कूल बड़े पैमाने पर करते हैं।