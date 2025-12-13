इस देश में विपक्ष की प्रमुख नेता Abir Moussi को सुनाई गई 12 साल की सजा, अव्यवस्था फैलाने का था आरोप

उत्तरी अफ्रीका में एक देश हैं, 'तुनीसिया'। तुनीसिया से एक अहम खबर सामने आई है। तुनीसिया की एक अदालत ने प्रमुख विपक्षी नेता अबीर मूसी(Abir Moussi) को 12 साल की जेल की सजा सुनाई है। अबीर मूसी, 'फ्री कॉन्स्टीट्यूशनल पार्टी' की प्रमुख हैं और साल 2023 से जेल में बंद हैं। उन्हें राष्ट्रपति भवन के बाहर गिरफ्तार किया गया था। उन पर अव्यवस्था फैलाने और हमला करने की कोशिश का आरोप लगाया गया था, लेकिन मूसी ने इन आरोपों को हमेशा खारिज किया। इस सजा के बाद उनके वकील नफा लारीबी ने बताया कि यह फैसला न्यायिक नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव में लिया गया है।