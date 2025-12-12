12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

“मैं कितनी ही बार चीखी–‘रुक जाओ, छोड़ो मुझे’, लेकिन नहीं रुके, मेरा दो बार बलात्कार किया”

Tom Silvagni rape victim statement: कोर्ट में 20 साल की पीड़िता ने रेप के दोषी टॉम सिल्वाग्नी के सामने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि उसने दो बार रेप करके उसके शरीर और भरोसे का बलात्कार किया।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Dec 12, 2025

representative picture (patrika)

Tom Silvagni rape victim statement: “तुम जिंदगी भर इनकार करते रहो, लेकिन उसके बावजूद तुम्हें अच्छी तरह पता है कि उस रात तुमने मेरे साथ क्या किया। यह कोई गलती नहीं थी। तुमने पहले से पूरी प्लानिंग की थी। तुमने सोच-समझ कर मुझे धोखा दिया और मेरा बलात्कार किया।” ये शब्द हैं 20 साल की उस लड़की (Tom Silvagni rape victim statement)के, जिसका आरोपी टॉम सिल्वाग्नी (Tom Silvagni rape case) ने दो बार बलात्कार किया। विक्टोरिया की काउंटी कोर्ट में शुक्रवार को उसने सीधे जेल से वीडियो लिंक पर बैठे टॉम की आँखों में आँखें डाल कर अपना 30 मिनट का बयान पढ़ा। यह दर्दनाक बयान सुन कर पूरी अदालत सन्न रह गई। इस केस में सजा की तारीख अभी तय नहीं हुई है।

मैं कितनी ही बार चीखी – ‘रुक जाओ, छोड़ो मुझे’

लड़की ने रोते हुए कहा, “तुमने मेरे हाथ मेरी पीठ के पीछे इतनी जोर से पकड़े थे कि मुझे आज भी वो दर्द याद है। तुम्हें मुझे उस पोजीशन में दबा कर रखने से एक अजीब सी गहरी खुशी मिल रही थी। मैं कितनी ही बार चीखी – ‘रुक जाओ, छोड़ो मुझे’, लेकिन तुम नहीं रुके। तुमने दो बार मेरा बलात्कार किया।”

“अब मेरे पापा गले लगाते हैं तो मैं चीख पड़ती हूँ”

“आज मुझे सदमे के बाद तनाव की बीमारी (Post-Traumatic Stress Disorder)। है। रात को नींद में झटका लगता है, लगता है जैसे कोई भारी आदमी मुझे फिर दबा रहा है। मेरे पापा जब गले लगाने आते हैं तो मैं चीख कर भाग जाती हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारा स्पर्श याद आता है। मैं शॉवर में अकेले जाकर घंटों रोती हूँ, ताकि कोई मेरी आवाज न सुन ले।”

“तुमने सिर्फ शरीर का नहीं, भरोसे का भी रेप किया”

लड़की ने सीधे टॉम से कहा, “तुमने उस रात सिर्फ मेरे शरीर का बलात्कार नहीं किया, मेरे भरोसे का भी बलात्कार किया। तुम मेरे दोस्त थे, मैं तुम पर भरोसा करती थी। तुम अंधेरे में आकर एंथनी बन कर फुसफुसाए – ‘डरो मत, मैं एंथनी हूँ’। तुम्हारे उस झूठ ने मुझे खुद पर भरोसा करना ही छीन लिया। एक पल को मैं पागल हो गई थी कि आखिर सच क्या है।”

12 साल की दोस्ती टूट गई, करियर बर्बाद, रिश्ते खत्म

वह बोली, “तुम्हारे इस घिनौने काम की वजह से मेरी 12 साल पुरानी सबसे अच्छी दोस्ती टूट गई। मेरे सारे दोस्त छोड़ कर चले गए। मेरा करियर खत्म हो गया। जो रिश्ते थे, वो भी टूट गए। मैं खुद को ही कोसती हूँ कि मैं वहाँ क्यों गई थी।”

“दो साल से हर सुबह उठ कर प्रार्थना करती थी- आज पुलिस का फोन आए”

उसने अदालत से कहा, “बलात्कार के बाद के पहले छह महीने मेरी जिंदगी के सबसे बुरे दिन थे। हर सुबह उठ कर बस यही दुआ करती थी कि आज पुलिस का फोन आए और कहे कि तुम पर केस बन गया। मुझे नहीं पता था कि जांच में कितने साल लग जाएंगे। तुम्हारे झूठ और इनकार ने मेरी तकलीफ को दस गुना कर दिया।”

जब बयान खत्म हुआ, टॉम की माँ ने पीड़िता को घूरा

लड़की ने जैसे ही अपना बयान खत्म किया, टॉम की माँ जो सिल्वाग्नी अदालत कक्ष में दाखिल हुईं। वो सीधे उस लड़की के सामने वाली सीट पर बैठीं और उसे करीब दो मीटर की दूरी से घूरती रहीं। माँ पूरे बयान के दौरान अदालत कक्ष में नहीं थीं।

माँ-बाप बोले – “हमारा बेटा बेकुसूर है, हम अपील करेंगे”

अदालत से बाहर निकलते ही जो और स्टीफन सिल्वाग्नी फूट-फूट कर रोए और बोले, “हमारा बेटा बेकुसूर है, हम अपील करेंगे।” लेकिन पीड़िता ने आखिरी लाइन में कहा, “तुम कितना भी इनकार कर लो टॉम, हम दोनों को सच पता है। तुम शैतान हो। और यह सच जिंदगी भर तुम्हें कचोटेगा और तुम्हारे साथ रहेगा।”

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

rape

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

12 Dec 2025 07:51 pm

Published on:

12 Dec 2025 07:50 pm

Hindi News / World / “मैं कितनी ही बार चीखी–‘रुक जाओ, छोड़ो मुझे’, लेकिन नहीं रुके, मेरा दो बार बलात्कार किया”

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

डॉक्टर का घिनौना चेहरा! 38 महिला मरीजों के साथ किया बलात्कार

Doctor Sexual Assault
विदेश

बांग्लादेश चुनाव: हसीना की वापसी या विपक्ष का नया दांव? दांव पर है $350$ सीटों का गणित

Bangladesh 13th General Election
विदेश

₹45,000 EMI: 25 साल के Gen Z का दर्द, वारिकू की सलाह पर इंटरनेट पर हंगामा

Gen Z Student Loan Crisis
विदेश

ट्रंप का ‘C5’ प्लान: G-7 को झटका, भारत बनेगा ‘सुपर पॉवर क्लब’ का हिस्सा

US President Donald Trump and PM Modi
विदेश

1.3 करोड़ की नौकरी के साथ रहना-खाना फ्री, फिर भी शख्स परेशान

McMurdo station
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.