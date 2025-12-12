“मैं कितनी ही बार चीखी–‘रुक जाओ, छोड़ो मुझे’, लेकिन नहीं रुके, मेरा दो बार बलात्कार किया”

Tom Silvagni rape victim statement: “तुम जिंदगी भर इनकार करते रहो, लेकिन उसके बावजूद तुम्हें अच्छी तरह पता है कि उस रात तुमने मेरे साथ क्या किया। यह कोई गलती नहीं थी। तुमने पहले से पूरी प्लानिंग की थी। तुमने सोच-समझ कर मुझे धोखा दिया और मेरा बलात्कार किया।” ये शब्द हैं 20 साल की उस लड़की (Tom Silvagni rape victim statement)के, जिसका आरोपी टॉम सिल्वाग्नी (Tom Silvagni rape case) ने दो बार बलात्कार किया। विक्टोरिया की काउंटी कोर्ट में शुक्रवार को उसने सीधे जेल से वीडियो लिंक पर बैठे टॉम की आँखों में आँखें डाल कर अपना 30 मिनट का बयान पढ़ा। यह दर्दनाक बयान सुन कर पूरी अदालत सन्न रह गई। इस केस में सजा की तारीख अभी तय नहीं हुई है।