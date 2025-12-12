“मैं कितनी ही बार चीखी–‘रुक जाओ, छोड़ो मुझे’, लेकिन नहीं रुके, मेरा दो बार बलात्कार किया”

representative picture (patrika)
Tom Silvagni rape victim statement: “तुम जिंदगी भर इनकार करते रहो, लेकिन उसके बावजूद तुम्हें अच्छी तरह पता है कि उस रात तुमने मेरे साथ क्या किया। यह कोई गलती नहीं थी। तुमने पहले से पूरी प्लानिंग की थी। तुमने सोच-समझ कर मुझे धोखा दिया और मेरा बलात्कार किया।” ये शब्द हैं 20 साल की उस लड़की (Tom Silvagni rape victim statement)के, जिसका आरोपी टॉम सिल्वाग्नी (Tom Silvagni rape case) ने दो बार बलात्कार किया। विक्टोरिया की काउंटी कोर्ट में शुक्रवार को उसने सीधे जेल से वीडियो लिंक पर बैठे टॉम की आँखों में आँखें डाल कर अपना 30 मिनट का बयान पढ़ा। यह दर्दनाक बयान सुन कर पूरी अदालत सन्न रह गई। इस केस में सजा की तारीख अभी तय नहीं हुई है।
लड़की ने रोते हुए कहा, “तुमने मेरे हाथ मेरी पीठ के पीछे इतनी जोर से पकड़े थे कि मुझे आज भी वो दर्द याद है। तुम्हें मुझे उस पोजीशन में दबा कर रखने से एक अजीब सी गहरी खुशी मिल रही थी। मैं कितनी ही बार चीखी – ‘रुक जाओ, छोड़ो मुझे’, लेकिन तुम नहीं रुके। तुमने दो बार मेरा बलात्कार किया।”
“आज मुझे सदमे के बाद तनाव की बीमारी (Post-Traumatic Stress Disorder)। है। रात को नींद में झटका लगता है, लगता है जैसे कोई भारी आदमी मुझे फिर दबा रहा है। मेरे पापा जब गले लगाने आते हैं तो मैं चीख कर भाग जाती हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारा स्पर्श याद आता है। मैं शॉवर में अकेले जाकर घंटों रोती हूँ, ताकि कोई मेरी आवाज न सुन ले।”
लड़की ने सीधे टॉम से कहा, “तुमने उस रात सिर्फ मेरे शरीर का बलात्कार नहीं किया, मेरे भरोसे का भी बलात्कार किया। तुम मेरे दोस्त थे, मैं तुम पर भरोसा करती थी। तुम अंधेरे में आकर एंथनी बन कर फुसफुसाए – ‘डरो मत, मैं एंथनी हूँ’। तुम्हारे उस झूठ ने मुझे खुद पर भरोसा करना ही छीन लिया। एक पल को मैं पागल हो गई थी कि आखिर सच क्या है।”
वह बोली, “तुम्हारे इस घिनौने काम की वजह से मेरी 12 साल पुरानी सबसे अच्छी दोस्ती टूट गई। मेरे सारे दोस्त छोड़ कर चले गए। मेरा करियर खत्म हो गया। जो रिश्ते थे, वो भी टूट गए। मैं खुद को ही कोसती हूँ कि मैं वहाँ क्यों गई थी।”
उसने अदालत से कहा, “बलात्कार के बाद के पहले छह महीने मेरी जिंदगी के सबसे बुरे दिन थे। हर सुबह उठ कर बस यही दुआ करती थी कि आज पुलिस का फोन आए और कहे कि तुम पर केस बन गया। मुझे नहीं पता था कि जांच में कितने साल लग जाएंगे। तुम्हारे झूठ और इनकार ने मेरी तकलीफ को दस गुना कर दिया।”
लड़की ने जैसे ही अपना बयान खत्म किया, टॉम की माँ जो सिल्वाग्नी अदालत कक्ष में दाखिल हुईं। वो सीधे उस लड़की के सामने वाली सीट पर बैठीं और उसे करीब दो मीटर की दूरी से घूरती रहीं। माँ पूरे बयान के दौरान अदालत कक्ष में नहीं थीं।
अदालत से बाहर निकलते ही जो और स्टीफन सिल्वाग्नी फूट-फूट कर रोए और बोले, “हमारा बेटा बेकुसूर है, हम अपील करेंगे।” लेकिन पीड़िता ने आखिरी लाइन में कहा, “तुम कितना भी इनकार कर लो टॉम, हम दोनों को सच पता है। तुम शैतान हो। और यह सच जिंदगी भर तुम्हें कचोटेगा और तुम्हारे साथ रहेगा।”
