शेख हसीना की वापसी या खालिदा जिया का पलटवार ! क्या बांग्लादेश में यूनुस करवा पाएंगे निष्पक्ष चुनाव ?

Bangladesh 13th General Election: बांग्लादेश में तेरहवें आम चुनाव की घोषणा (Bangladesh 13th General Election) होते ही पूरे देश की राजनीति गरमा गई है। यह चुनाव इसलिए भी अहम है, क्योंकि 2018 के बारहवें आम चुनाव के नतीजों को लेकर विपक्ष ने जम कर हंगामा किया था। उस चुनाव में सत्तारूढ़ अवामी लीग (Awami League) ने 300 सीटों वाली संसद में 288 सीटें जीत कर भारी बहुमत हासिल किया था। तब विपक्ष (Awami League vs BNP) ने इसे धोखाधड़ी बताया था। पिछले चुनाव में धांधली के आरोपों के बाद, इस बार सबसे बड़ा सवाल मुहम्मद यूनुस की निष्पक्षता और शेख हसीना (Sheikh Hasina Reelection) के मजबूत वर्चस्व को तोड़ने में विपक्षी गठबंधन की सफलता पर टिका हुआ है। अब सवाल यह है कि इस बार अंतरिम सरकार के मुखिया मुहम्मद यूनुस के रहते क्या चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के प्रति जनता का भरोसा (Bangladesh Political Crisis) कायम रहेगा ?