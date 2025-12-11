बांग्लादेश में चुनावों की तारीखों का हो गया ऐलान, शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद होंगे पहले चुनाव

बांग्लादेश में चुनावों की तारीख का ऐलान (Photo-IANS)
Bangladesh Election Date Announced: बांग्लादेश की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ए.एम.एम. नसीरुद्दीन ने गुरुवार को घोषणा की कि देश का 13वां संसदीय चुनाव 12 फरवरी 2026 को होगा। 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए विद्रोह के बाद यह देश का पहला बड़ा चुनाव होगा, जिसने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया था। तब से नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार देश चला रही है।
चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 दिसंबर 2025 है। नामांकन पत्रों की जांच 30 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 तक चलेगी, जबकि अपील की समय सीमा 11 जनवरी तक है। प्रवासी बांग्लादेशी 12 दिसंबर से 25 दिसंबर तक ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण करा सकेंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि मतपत्रों में केवल पार्टियों और स्वतंत्र उम्मीदवारों के प्रतीक होंगे, नाम नहीं। यह व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ाने के लिए की गई है।
बता दें कि संसद में 300 सीटें हैं और लगभग 127.6 मिलियन मतदाता हैं। मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगा। फरवरी की शुरुआत में चुनाव कराने का निर्णय मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार और प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच परामर्श के बाद लिया गया है।
दरअसल, राजनीतिक माहौल अभी भी तनावपूर्ण है। अंतरिम सरकार ने शेख हसीना की अवामी लीग की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसकी वजह से यह पार्टी प्रतिबंध हटे बिना चुनाव नहीं लड़ सकती। पार्टी के कई नेता या तो लापता हैं, विदेश में शरण लिए हुए हैं, या फिर जेल में बंद हैं।
बताया जा रहा है कि मुख्य मुकाबला बेगम खालिदा ज़िया की बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी के बीच होने की उम्मीद है। इसके साथ ही 2024 के जनआंदोलन का नेतृत्व करने वाली नई पार्टी नेशनल सिटिज़न्स पार्टी (NCP) भी चुनावी मैदान में उतरेगी।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग