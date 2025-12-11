बांग्लादेश में चुनावों की तारीखों का हो गया ऐलान, शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद होंगे पहले चुनाव

Bangladesh Election Date Announced: बांग्लादेश की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ए.एम.एम. नसीरुद्दीन ने गुरुवार को घोषणा की कि देश का 13वां संसदीय चुनाव 12 फरवरी 2026 को होगा। 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए विद्रोह के बाद यह देश का पहला बड़ा चुनाव होगा, जिसने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया था। तब से नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार देश चला रही है।