ट्रंप के रौब जमाने और रूस के दबाव से नहीं डरे जेलेंस्की, 30 देशों के साथ अहम बैठक रख कर ताल ठोकी

Russia Ukraine Conflict: रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग (Russia Ukraine Conflict) रुकवाने के लिए की जा रही सीजफायर की कोशिशों को तब गहरा धक्का लगा, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की (Zelensky) ने अमेरिकी प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप के रौब (Trump Influence) और रूस के दबाव के आगे झुकने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। ज़ेलेंस्की ने दो टूक कह दिया है कि रूस की ओर से उनकी ज़मीन पर दबाव (Russia Pressure) बढ़ाया जा रहा है, लेकिन वे किसी भी हालत में अपने देश की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ समझौता नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने रूस के साथ चल रहा संघर्ष खत्म करने के लिए 30 देशों के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक बुलाने का निर्णय लिया। उनका उद्देश्य यूरोपीय देशों से और अधिक समर्थन जुटाना है, ताकि युद्ध के दौरान किसी भी तरह की नई स्थिति को नकारा जा सके। ऐसा कर के जेलेंस्की ने एक तीर से कई शिकार किए हैं। उन्होंने मीटिंग बुला कर यह तो बता दिया है कि वे तो शांति के पक्षधर हैं और सीजफायर (Ceasefire Talks) भी करना चाहते हैं, मगर किसी के दबाव या शर्तों पर ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि देश की संप्रभुता,स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का ध्यान रखते हुए ही बात करेंगे। उनका यह कदम ट्रंप का प्रभुत्व स्वीकार न करने का भी संकेत है और पुतिन के दबाव का भी जवाब है।