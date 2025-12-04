रूस-यूक्रेन युद्ध पर क्या बोले पुतिन? ट्रंप को लेकर कही ये बड़ी बात, दिया दो टूक जवाब

पुतिन ने आगे कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप अक्सर दावा करते रहे हैं कि उन्होंने कई युद्ध खत्म कराए हैं। हालांकि भारत के लिए यह थोड़ा निराशाजनक था जब उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने मध्यस्थता करके सीजफायर कराया। अब ट्रंप कभी रूस-यूक्रेन युद्ध पर बात करते दिखते हैं, तो कभी इजरायल के मुद्दे पर। पुतिन इस मामले में ट्रंप का समर्थन करते नजर आए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के मुद्दे पर ट्रंप सच में शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन का मानना है कि ट्रंप ईमानदारी से युद्ध खत्म करने का समाधान ढूंढ रहे हैं।