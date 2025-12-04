इंटरव्यू के दौरान रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आसानी से दबाव में आने वाले व्यक्ति नहीं हैं। भारतीय जनता निश्चित रूप से अपने नेता पर गर्व कर सकती है। यह बिल्कुल स्पष्ट है। उनका रुख अटल और स्पष्ट है, बिना किसी टकराव के। हमारा लक्ष्य संघर्ष भड़काना नहीं है; बल्कि, हम अपने वैध अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं। भारत भी यही चाहता है।