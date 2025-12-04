4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

राष्ट्रीय

दिल्ली पहुंचे रूसी राष्ट्रपति, PM मोदी ने दोस्त पुतिन का ऐसे किया स्वागत

Vladimir Putin arrives in Delhi: रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पहला भारत दौरा है। उनका आखिरी दौरा 6 दिसंबर 2021 को हुआ था।

भारत

image

Shaitan Prajapat

Dec 04, 2025

Putin Modi Summit 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रीय व्लादिमीर पुतिन। (फोटो-: ANI)

Vladimir Putin arrives in Delhi: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार शाम दिल्ली पहुंचे। पालम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पहुंचकर अपने दोस्त का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं ने गले मिलकर और हाथ मिलाकर एक-दूसरे का अभिवादन किया।

यूक्रेन युद्ध के बाद पहला भारत दौरा

रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह राष्ट्रपति पुतिन का पहला भारत दौरा है। उनका आखिरी दौरा 6 दिसंबर 2021 को हुआ था। यानी करीब चार साल बाद पुतिन ने फिर भारतीय धरती पर कदम रखेा है।

शाम को प्राइवेट डिनर की मेजबानी

प्रधानमंत्री मोदी आज शाम पुतिन के सम्मान में हैदराबाद हाउस में प्राइवेट डिनर की मेजबानी करेंगे। इस दौरान दोनों नेता एकांत में द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

कई अहम समझौते होने की संभावना

इस दौरे के दौरान भारत और रूस के बीच रक्षा, ऊर्जा और व्यापार क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौते होने की उम्मीद है। इनमें S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बची हुई यूनिट्स की डिलीवरी और भुगतान से जुड़े मुद्दे भी शामिल हो सकते हैं।

रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे

राष्ट्रपति पुतिन का यह दौरा खास इसलिए भी है क्योंकि इस साल भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। साल 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति पुतिन ने इस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी की नींव रखी थी।

दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और व्यापार जैसे क्षेत्रों में गहरा सहयोग रहा है। मौजूदा वैश्विक हालात में यह मुलाकात दोनों देशों के लिए अपने पारंपरिक मित्रता के संदेश को और मजबूत करने का मौका देगी।

Updated on:

04 Dec 2025 07:26 pm

Published on:

04 Dec 2025 07:17 pm

Hindi News / National News / दिल्ली पहुंचे रूसी राष्ट्रपति, PM मोदी ने दोस्त पुतिन का ऐसे किया स्वागत

