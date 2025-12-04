दिल्ली पहुंचे रूसी राष्ट्रपति, PM मोदी ने दोस्त पुतिन का ऐसे किया स्वागत

राष्ट्रपति पुतिन का यह दौरा खास इसलिए भी है क्योंकि इस साल भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। साल 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति पुतिन ने इस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी की नींव रखी थी।