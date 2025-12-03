Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

रूसी राष्ट्रपति Vladimir Putin की भारत में सुरक्षा कैसी रहेगी ? कमांडो, स्नाइपर्स, ड्रोन, एआई से चाकचौबंद होगी व्यवस्था

Vladimir Putin Security in India: रूसी राष्ट्रपति पुतिन के दो दिवसीय दौरे पर हाई लेवल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रूस से चार दर्जन से अधिक शीर्ष सुरक्षाकर्मी पहले ही दिल्ली पहुंच गए थे। यहां विस्तार से जानिए राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा व्यवस्था भारत में कैसी रहने वाली है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Swatantra Mishra

Dec 03, 2025

Russian President Vladimir Putin

रूस के राष्ट्रपति पुतिन (Photo:IANS)

Russian President Vladimir Putin in India: रूस के राष्ट्रपति की हाई लेवल सुरक्षा के लिए भारत में पांच स्तरीय सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। रूसी राष्ट्रपति भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के शीर्ष कमांडो, स्नाइपर्स, ड्रोन, जैमर और एआई की निगरानी में रहेंगे।।

4 दिसंबर की शाम दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम

Russian President Vladimir Putin India Visit : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आ रहे पुतिन के 4 दिसंबर की शाम दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री के साथ डिनर, राष्ट्रपति भवन… जानिए पूरा कार्यक्रम

Russian President Vladimir Putin Visit Schedule: एनडीटीवी में छपी खबर के अनुसार, रूसी राष्ट्रपति पुतिन कल डिनर प्रधानमंत्री के साथ करेंगे। अगले दिन राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। शुक्रवार को बाद में उनका राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर जाने का कार्यक्रम है। इसके बाद पुतिन हैदराबाद हाउस में शिखर सम्मेलन और भारत मंडपम में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। वह राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित भोज में भी शामिल होंगे।

राष्ट्रपति का जहां से गुजरेगा काफी, वहां ऐसी सुरक्षा व्यवस्था

दिल्ली पुलिस और एनएसजी के अधिकारियों के साथ रूस से आए अधिकारी रूसी राष्ट्रपति के काफिले के हर रास्ते की गहन जांच कर रहे हैं। विशेष ड्रोन यह सुनिश्चित करेंगे कि राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए स्थापित नियंत्रण कक्ष की नज़र हर समय उनके काफिले पर रहे। कई स्नाइपर्स राष्ट्रपति की आवाजाही के रास्ते पर नज़र रखेंगे। पुतिन की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर तैनात तकनीकों में जैमर, एआई मॉनिटरिंग और फेशियल रिकग्निशन कैमरे जैसे उपकरण शामिल हैं। पुतिन के भारत उतरते ही ये सभी सक्रिय हो जाएंगे।

NSG और दिल्ली पुलिस के के जिम्मे होगा ये काम

एनएसजी और दिल्ली पुलिस के अधिकारी बाहरी सुरक्षा घेरे का हिस्सा होंगे, जबकि रूसी राष्ट्रपति सुरक्षा घेरे के भीतरी घेरे का काम संभालेंगे। रूसी राष्ट्रपति जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ होंगे, तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने वाले भारत के विशेष सुरक्षा समूह (SPG) के कमांडो आंतरिक सुरक्षा घेरे में शामिल होंगे।

होटल को किया गया फुल सैनिटाइज

पुतिन जिस होटल में ठहरेंगे, उसे पूरी तरह से सैनिटाइज़ कर दिया गया है। रूसी सुरक्षा अधिकारी पुतिन के आने वाले स्थानों की जांच कर रहे हैं। इसके साथ ही संभावित आकस्मिक स्थलों की एक सूची भी तैयार की गई है और इन क्षेत्रों की भी जांच की जा रही है।

पुतिन की सुरक्षा में भारी बख्तरबंद ऑरस सीनेट भी तैनात

पुतिन की सुरक्षा व्यवस्था का एक बड़ा आकर्षण ऑरस सीनेट है, जो एक भारी बख्तरबंद लग्ज़री लिमोज़ीन है जिसका इस्तेमाल रूसी राष्ट्रपति करते हैं। पुतिन की भारत यात्रा के लिए ऑरस सीनेट को मास्को से लाया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस साल की शुरुआत में चीन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीनेट में सवार हुए थे।

ऑरस सीनेट कहां किया गया तैयार

ऑरस सीनेट की ताकत और क्षमता को ​देखते हुए इसे 'पहियों पर किला' भी कहा जाता है। रूसी वाहन निर्माता कंपनी ऑरस मोटर्स द्वारा विकसित एक पूर्ण आकार की लक्ज़री लिमोज़ीन है। वर्ष 2018 में पेश की गई सीनेट पुतिन की आधिकारिक सरकारी कार है और यह "कोर्टेज़" परियोजना का हिस्सा है। रूस में कोर्टेज परियोजना के तहत सरकारी उपयोग के लिए घरेलू लक्ज़री और बख्तरबंद वाहन बनाया जाता है।

संबंधित विषय:

PM नरेन्द्र मोदी

PM Narendra Modi

रूस

Updated on:

03 Dec 2025 04:17 pm

Published on:

03 Dec 2025 04:14 pm

Hindi News / National News / रूसी राष्ट्रपति Vladimir Putin की भारत में सुरक्षा कैसी रहेगी ? कमांडो, स्नाइपर्स, ड्रोन, एआई से चाकचौबंद होगी व्यवस्था

