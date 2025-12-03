रूसी राष्ट्रपति Vladimir Putin की भारत में सुरक्षा कैसी रहेगी ? कमांडो, स्नाइपर्स, ड्रोन, एआई से चाकचौबंद होगी व्यवस्था

दिल्ली पुलिस और एनएसजी के अधिकारियों के साथ रूस से आए अधिकारी रूसी राष्ट्रपति के काफिले के हर रास्ते की गहन जांच कर रहे हैं। विशेष ड्रोन यह सुनिश्चित करेंगे कि राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए स्थापित नियंत्रण कक्ष की नज़र हर समय उनके काफिले पर रहे। कई स्नाइपर्स राष्ट्रपति की आवाजाही के रास्ते पर नज़र रखेंगे। पुतिन की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर तैनात तकनीकों में जैमर, एआई मॉनिटरिंग और फेशियल रिकग्निशन कैमरे जैसे उपकरण शामिल हैं। पुतिन के भारत उतरते ही ये सभी सक्रिय हो जाएंगे।