पुतिन का दावा: रूस ने यूक्रेन के दो शहरों पर किया कब्ज़ा, यूक्रेनी सेना ने किया खंडन

Vladimir Putin (Photo - Washington Post)
रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच चल रहे युद्ध को 45 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है। 24 फरवरी, 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था और तभी से यह युद्ध जारी है। यूक्रेन में इस युद्ध की वजह से जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। कई शहर तबाह हो गए हैं। रूसी सेना ने भी युद्ध में कई सैनिक गंवा दिए हैं। अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) इस युद्ध को खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने 28-सूत्री शांति प्रस्ताव भी पेश किया है, जिस पर चर्चा जारी है। इसी बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) ने एक बड़ा दावा किया है।
पुतिन ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन के दो शहरों पर कब्ज़ा कर लिया है। रूसी राष्ट्रपति के अनुसार उनकी सेना ने यूक्रेन के पोक्रोवस्क (Pokrovsk) और वोवचांस्क (Vovchansk) शहरों पर कब्ज़ा कर लिया है। गौरतलब है कि इन दो शहरों में पिछले कुछ हफ्तों से रूसी और यूक्रेनी सेनाओं के बीच भीषण जंग चल रही थी।
यूक्रेनी सेना ने पुतिन के इस दावे का खंडन कर दिया है। फ्रंटलाइन पर लड़ रहे यूक्रेनी सैनिकों ने कहा है कि दोनों शहरों में जंग जारी है और रूसी सेना को अपने मंसूबे में कामयाबी नहीं मिली है।
रूस और यूक्रेन के बीच युद्धविराम की योजना के अगले चरण के तहत ट्रंप दोनों देशों में अपने राजदूत भेजेंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए ट्रंप अपने खास राजदूत स्टीव विटकॉफ (Steve Witkoff) को भेजेंगे। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) और अन्य अधिकारियों से मिलने के लिए ट्रंप अपने सैन्य सचिव डैन ड्रिस्कॉल (Dan Driscoll) को भेजेंगे।
