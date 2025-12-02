पुतिन का दावा: रूस ने यूक्रेन के दो शहरों पर किया कब्ज़ा, यूक्रेनी सेना ने किया खंडन

रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच चल रहे युद्ध को 45 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है। 24 फरवरी, 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था और तभी से यह युद्ध जारी है। यूक्रेन में इस युद्ध की वजह से जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। कई शहर तबाह हो गए हैं। रूसी सेना ने भी युद्ध में कई सैनिक गंवा दिए हैं। अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) इस युद्ध को खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने 28-सूत्री शांति प्रस्ताव भी पेश किया है, जिस पर चर्चा जारी है। इसी बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) ने एक बड़ा दावा किया है।