आईसीई अधिकारी ने कार सवार महिला को मारी गोली, मौत पर ट्रंप के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा

अमेरिका के दक्षिण मिनियोपोलिस में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इनफोर्समेंट (आईसीई) के अधिकारी ने जांच अभियान के दौरान कार में सवार 37 वर्षीय श्वेत महिला रेनी निकोल गुड को गोली मार दी। सिर में गोली लगने से महिला की मौत के बाद पूरे राज्य में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग सड़कोंं पर निकल आए और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए।