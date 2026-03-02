ईरान के बाद इस मुस्लिम देश पर इज़रायल ने किया हमला, भीषण बमबारी से दहलाया

अमेरिका (United States Of America) और इज़रायल (Israel) के ईरान (Iran) पर हमले से मिडिल ईस्ट (Middle East) में खतरनाक युद्ध छिड़ गया है। अमेरिका और इज़रायल के हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई (Ali Khamenei) समेत कई ईरानी मंत्री और सैन्य कमांडरों की मौत हो गई है। अमेरिकी और इज़रायली हमलों से ईरान में काफी नुकसान हुआ है। जवाब में ईरान भी मिडिल ईस्ट में जिन-जिन देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, वहाँ हमले कर रहा है। यह युद्ध फिलहाल रुकने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। इसी बीच इज़रायल ने एक और देश पर हमला कर दिया है।