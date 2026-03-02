2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ईरान के बाद इस मुस्लिम देश पर इज़रायल ने किया हमला, भीषण बमबारी से दहलाया

Israel Bombs Lebanon: ईरान और अमेरिका-इज़रायल के बीच युद्ध जारी है। इसी बीच अब इज़रायल ने एक और देश पर हमला कर दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Mar 02, 2026

Israel bombs Lebanon

Israel bombs Lebanon (Photo - Washington Post)

अमेरिका (United States Of America) और इज़रायल (Israel) के ईरान (Iran) पर हमले से मिडिल ईस्ट (Middle East) में खतरनाक युद्ध छिड़ गया है। अमेरिका और इज़रायल के हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई (Ali Khamenei) समेत कई ईरानी मंत्री और सैन्य कमांडरों की मौत हो गई है। अमेरिकी और इज़रायली हमलों से ईरान में काफी नुकसान हुआ है। जवाब में ईरान भी मिडिल ईस्ट में जिन-जिन देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, वहाँ हमले कर रहा है। यह युद्ध फिलहाल रुकने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। इसी बीच इज़रायल ने एक और देश पर हमला कर दिया है।

लेबनान पर इज़रायल ने की बमबारी

ईरान पर हमले के बाद अब इज़रायल ने लेबनान (Lebanon) पर हमला कर दिया है। इज़रायली फाइटर जेट्स ने लेबनान की राजधानी बेरूत (Beirut) पर भीषण बमबारी की है। बेरूत में इज़रायली बमबारी से जोरदार धमाके हुए, जिससे हाहाकार मच गया।

हिज़बुल्लाह के हमले का दिया जवाब

इज़रायल में हाइफा के पास एक सैन्य ठिकाने पर हिज़बुल्लाह (Hezbollah) के रॉकेट और ड्रोन अटैक का जवाब देने के लिए इज़रायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला किया। हिज़बुल्लाह की तरफ से बयान जारी करते हुए बताया गया कि खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए और बार-बार इज़रायली हमलों का जवाब देने के लिए उन्होंने इज़रायल के सैन्य ठिकाने पर हमला किया। गौरतलब है कि हिज़बुल्लाह को ईरान का समर्थन प्राप्त है।

ये भी पढ़ें

ईरान के हमलों में अमेरिकी सैनिकों की मौत पर ट्रंप का फूटा गुस्सा, बदला लेने की दी धमकी
विदेश
Donald Trump

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Iran Israel Conflict Latest Updates

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

world news

World News in Hindi

Updated on:

02 Mar 2026 08:15 am

Published on:

02 Mar 2026 08:03 am

Hindi News / World / ईरान के बाद इस मुस्लिम देश पर इज़रायल ने किया हमला, भीषण बमबारी से दहलाया

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Iran Israel Conflict Latest Updates

पीएम मोदी ने लगाया नेतन्याहू को फोन, युद्ध के बारे में कह दी बड़ी बात

Indian PM Narendra Modi with Israeli PM Benjamin Netanyahu
विदेश

ईरान के साथ जंग को लेकर ट्रंप ने दिया बड़ा बयान, कहा- एक महीने तक चल सकता है महायुद्ध

Donald Trump,Iran conflict,military operation,
विदेश

ईरान के हमलों में अमेरिकी सैनिकों की मौत पर ट्रंप का फूटा गुस्सा, बदला लेने की दी धमकी

Donald Trump
विदेश

VIDEO: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को दी लास्ट वार्निंग, बोले- हथियार डाल दो वरना मौत पक्की

TRUMP
विदेश

ईरान ने एक साथ दागे इजरायल पर कई मिसाइल, 9 लोगों की दर्दनाक मौत, सामने आया वीडियो

Iran Missile Attack
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.