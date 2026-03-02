ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ हुए मुस्लिम देश, मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार

इसी बीच कुवैत की सेना ने कहा कि देश के मध्य भागों में आज सुबह उसकी हवाई रक्षा ने कई शत्रुतापूर्ण हवाई लक्ष्यों का सामना किया और उन्हें रोका। बता दें कि कुवैत में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे की मौजूदगी के कारण ईरान ने कुवैत को अपना निशाना बनाया। रविवार को जवाबी कार्रवाई करते हुए इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कुवैत में स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला करने का दावा किया।