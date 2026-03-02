पीएम मोदी ने लगाया नेतन्याहू को फोन, युद्ध के बारे में कह दी बड़ी बात

अमेरिका (United States Of America) और इज़रायल (Israel) के ईरान (Iran) पर हमले से मिडिल ईस्ट (Middle East) में गंभीर युद्ध शुरू हो गया है। इस युद्ध में ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई (Ali Khamenei) समेत कई ईरानी मंत्री और सैन्य कमांडर मारे गए हैं। अमेरिकी और इज़रायली हमलों से ईरान में काफी नुकसान हुआ है। हालांकि ईरान भी पीछे नहीं हट रहा और इज़रायल के साथ ही मिडिल ईस्ट में जिन-जिन देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, वहाँ हमले कर रहा है। यह युद्ध अभी लंबा चल सकता है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने साफ कर दिया है कि करीब एक महीने तक ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रह सकती है।