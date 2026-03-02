VIDEO: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को दी लास्ट वार्निंग, बोले- हथियार डाल दो वरना मौत पक्की

US प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे. ट्रंप ने कहा, "पिछले 36 घंटों से, यूनाइटेड स्टेट्स और उसके पार्टनर्स ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया है… हमने ईरान में सैकड़ों टारगेट पर निशाना साधा है, जिसमें रिवोल्यूशनरी गार्ड की फैसिलिटी और ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। अभी-अभी, यह अनाउंस किया गया कि हमने नौ जहाज़ों और उनकी नेवल बिल्डिंग को तबाह कर दिया है… ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर, अयातुल्ला खामेनेई, मर चुके हैं… कल रात, पूरे ईरान में, जब उनकी मौत का अनाउंसमेंट हुआ तो ईरानी लोगों की आवाज़ें सड़कों पर खुशी और जश्न मनाते हुए सुनी जा सकती थीं। पूरी मिलिट्री कमांड भी चली गई है, और उनमें से कई अपनी जान बचाने के लिए सरेंडर करना चाहते हैं… इस समय कॉम्बैट ऑपरेशन पूरी ताकत से जारी हैं, और वे तब तक जारी रहेंगे जब तक हमारे सभी मकसद पूरे नहीं हो जाते… अमेरिका अब फिर से दुनिया का सबसे अमीर, सबसे ताकतवर देश है, अब तक… लंबी दूरी की मिसाइलों और न्यूक्लियर हथियारों से लैस ईरानी शासन हर अमेरिकी के लिए एक बड़ा खतरा होगा। हम ऐसे देश को, जो टेररिस्ट सेनाएं खड़ी करता है, ऐसे हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते, जिससे वे दुनिया से अपनी बुरी मर्ज़ी से पैसे ऐंठ सकें। हम ऐसा नहीं होने देंगे।" हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, और हम इसे दूसरों के साथ भी नहीं होने देंगे।"