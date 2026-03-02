VIDEO: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को दी लास्ट वार्निंग, बोले- हथियार डाल दो वरना मौत पक्की

ईरान को US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दी अंतिम चेतावनी (इमेज सोर्स : वाइटहॉउस एक्स पोस्ट स्क्रीनशॉट)
Trump Last Message to Iranian Military: मिडिल-ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप (Donald J. Trump) ने ईरान (Iran) को अब तक की सबसे सख्त चेतावनी देते हुए साफ कह दिया है कि अगर ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड, सेना और पुलिस ने हथियार नहीं डाले, तो उनके लिए मौत तय है। ट्रंप के इस अल्टीमेटम ने एक बार फिर आग में घी डालने का काम किया है।
US प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे. ट्रंप ने कहा, "पिछले 36 घंटों से, यूनाइटेड स्टेट्स और उसके पार्टनर्स ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया है… हमने ईरान में सैकड़ों टारगेट पर निशाना साधा है, जिसमें रिवोल्यूशनरी गार्ड की फैसिलिटी और ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। अभी-अभी, यह अनाउंस किया गया कि हमने नौ जहाज़ों और उनकी नेवल बिल्डिंग को तबाह कर दिया है… ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर, अयातुल्ला खामेनेई, मर चुके हैं… कल रात, पूरे ईरान में, जब उनकी मौत का अनाउंसमेंट हुआ तो ईरानी लोगों की आवाज़ें सड़कों पर खुशी और जश्न मनाते हुए सुनी जा सकती थीं। पूरी मिलिट्री कमांड भी चली गई है, और उनमें से कई अपनी जान बचाने के लिए सरेंडर करना चाहते हैं… इस समय कॉम्बैट ऑपरेशन पूरी ताकत से जारी हैं, और वे तब तक जारी रहेंगे जब तक हमारे सभी मकसद पूरे नहीं हो जाते… अमेरिका अब फिर से दुनिया का सबसे अमीर, सबसे ताकतवर देश है, अब तक… लंबी दूरी की मिसाइलों और न्यूक्लियर हथियारों से लैस ईरानी शासन हर अमेरिकी के लिए एक बड़ा खतरा होगा। हम ऐसे देश को, जो टेररिस्ट सेनाएं खड़ी करता है, ऐसे हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते, जिससे वे दुनिया से अपनी बुरी मर्ज़ी से पैसे ऐंठ सकें। हम ऐसा नहीं होने देंगे।" हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, और हम इसे दूसरों के साथ भी नहीं होने देंगे।"
उन्होंने आगे कहा- "ये एक्शन सही हैं, और ये जरूरी हैं ताकि अमेरिकियों को कभी भी न्यूक्लियर हथियारों और ढेर सारी धमकियों से लैस रेडिकल, खून के प्यासे आतंकवादी शासन का सामना न करना पड़े। लगभग 50 सालों से, ये बुरे कट्टरपंथी 'अमेरिका की मौत' या 'इज़राइल की मौत' या दोनों के नारे लगाते हुए यूनाइटेड स्टेट्स पर हमला कर रहे हैं। वे दुनिया में आतंक के नंबर एक देश स्पॉन्सर हैं… ये बर्दाश्त न होने वाली धमकियां अब और नहीं चलेंगी। मैं एक बार फिर रिवोल्यूशनरी गार्ड, ईरानी मिलिट्री और पुलिस से अपील करता हूं कि वे हथियार डाल दें और पूरी इम्युनिटी पाएं या पक्की मौत का सामना करें… मैं उन सभी ईरानी देशभक्तों से अपील करता हूं जो आजादी चाहते हैं कि वे इस पल का फायदा उठाएं, बहादुर बनें, हिम्मत दिखाएं, हीरो बनें, और अपना देश वापस लें। अमेरिका आपके साथ है। मैंने आपसे एक वादा किया था, और मैंने वह वादा पूरा किया…"
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग
Iran Israel Conflict Latest Updates