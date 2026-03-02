ईरान ने एक साथ दागे इजरायल पर कई मिसाइल, 9 लोगों की दर्दनाक मौत, सामने आया वीडियो

इजरायल डिफेंस फोर्स (IDF) के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नदाव शोशानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि ऑपरेशन ‘Roaring Lion’ शुरू होने के बाद से ईरान लगातार आम लोगों को निशाना बना रहा है। उनके मुताबिक, हालिया मिसाइल हमले में बेत शेमेश (Beit Shemesh) की कम्युनिटी के कई निर्दोष लोगों की मौत हुई, जो यह दिखाता है कि ईरानी सरकार की यह सोची-समझी रणनीति है। उन्होंने ईरानी सरकार को ‘टेरर स्टेट’ कहा और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई।