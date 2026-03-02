ईरान के हमलों में अमेरिकी सैनिकों की मौत पर ट्रंप का फूटा गुस्सा, बदला लेने की दी धमकी

मिडिल ईस्ट (Middle East) में युद्ध बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका (United States Of America) और इज़रायल (Israel) के ईरान (Iran) पर हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई (Ali Khamenei) समेत कई ईरानी मंत्री और सैन्य कमांडर मारे गए हैं। ईरान में अब तक काफी नुकसान हो चुका है। हालांकि इन हमलों के जवाब में ईरान भी पलटवार कर रहा है। ईरान न सिर्फ इज़रायल पर हमले कर रहा है, बल्कि बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान, जॉर्डन, सऊदी अरब और इराक में भी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। ईरान की कुछ मिसाइलें सीरिया में भी गिरी हैं। ईरान के हमलों से इन देशों में नुकसान भी हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने साफ कर दिया है कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। जान-माल के भारी नुकसान के बावजूद ईरान ने भी पीछे न हटने का फैसला लिया है।