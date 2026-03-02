ईरान के साथ जंग को लेकर ट्रंप ने दिया बड़ा बयान, कहा- एक महीने तक चल सकता है महायुद्ध

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की मौत हो गई है। कल रात, पूरे ईरान में, जब उनकी मौत की घोषणा हुई तो ईरानी लोगों की आवाजे सड़कों पर खुशी और जश्न मनाते हुए सुनी जा सकती थीं। पूरी मिलिट्री कमांड भी चली गई है और उनमें से कई अपनी जान बचाने के लिए सरेंडर करना चाहते हैं। इस समय कॉम्बैट ऑपरेशन पूरी ताकत से जारी हैं और वे तब तक जारी रहेंगे जब तक हमारे सभी मकसद पूरे नहीं हो जाते। अमेरिका अब फिर से दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर देश है।

