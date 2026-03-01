खामेनेई की मौत के बाद ट्रंप ने ईरान को दी धमकी, कहा- ‘अगर हिमाकत की तो ऐसा मजा चखाएंगे…’

Israel Attack Iran: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ईरान को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर ईरान किसी भी तरह का जवाबी हमला करता है, तो अमेरिका ऐसी भारी सैन्य कार्रवाई करेगा जो पहले कभी नहीं देखी गई होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति की यह चेतावनी अमेरिका-इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए संयुक्त हमलों के बाद बढ़ते तनाव के बीच आई है।