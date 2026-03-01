Iran–Israel war: 148 मासूमों की मौत, ईरानी स्कूल पर हुए हमले में मौतों का आंकड़ा बढ़ा

Iran–Israel war: इजरायल और अमेरिका ने शनिवार को ईरान के खिलाफ एक ज्वाइंट ऑपरेशन की शुरुआत की। इस दौरान राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में मिसाइलें दागी गई और सुप्रीम लीडर खामेनेई के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। हमलों के दौरान खामेनेई समेत देश के कई बड़े नेताओं और कमांडरों की मौत हो गई। इसके अलावा 200 लोगों के मारे जाने का का दावा किया जा रहा है। इसी बीच ईरान के स्कूल में मरने वालों की संख्या भी बढ़ कर 148 हो गई है। शुरुआत में 5 छात्राओं के मारे जाने की खबर सामने आई थी लेकिन यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही अभी भी 95 लोग घायल है, जिनका इलाज चल रहा है। ऐसे में यह संख्या बढ़ भी सकती है।