ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत के बाद अमेरिकी सेना का बड़ा बयान, कहा- हमारे राष्ट्रपति ने ऑर्डर दिया और हमने उसे माना

इजराइल-अमेरिकी हमलों के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के माने जाने की खबर आई। इस बीच, इजराइली डिफेंस फोर्स (आईडीएफ) ने यह भी दावा किया है कि ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नसीरजादेह और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्म्स (आईआरजीसी) के चीफ समेत सात वरिष्ठ ईरानी सैन्य कमांडर मारे गए।