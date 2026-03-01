1 मार्च 2026,

रविवार

विदेश

खामेनेई को नहीं मरवाना चाहते थे ट्रंप, सऊदी क्राउन प्रिंस ने क्या कहा ऐसा कि तुरंत देना पड़ा हमले का ऑर्डर

अमेरिका और इजराइल ने शनिवार को ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला किया, जिसमें सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई। द वाशिंगटन पोस्ट ने चार सूत्रों के हवाले से दावा किया कि यह हमला मिडिल ईस्ट में इजराइल और सऊदी अरब की कई हफ्तों की लॉबिंग के बाद हुआ।

भारत

image

Mukul Kumar

Mar 01, 2026

Iran US tensions, Ayatollah Ali Khamenei warning, Khamenei threat to US, Iran regional war threat,

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई (Photo-X)

अमेरिका और इजराइल ने मिलकर शनिवार को ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला किया। इसमें ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई है। इस बीच, एक और चौंकाने वाले दावे सामने आए हैं।

द वाशिंगटन पोस्ट ने इस मामले से जुड़े चार लोगों का हवाला देते हुए यह दावा किया कि मिडिल ईस्ट में इजराइल और सऊदी अरब की कई हफ्तों की लॉबिंग के बाद ईरान में हमला हुआ है।

क्यों ट्रंप को देना पड़ा हमला करने का ऑर्डर

चार लोगों ने बताया कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले महीने ट्रंप को कई प्राइवेट फोन कॉल करके अमेरिकी हमले की वकालत की, जबकि ट्रंप डिप्लोमैटिक समाधान के लिए पब्लिक में सपोर्ट कर रहे थे।

इस बीच, इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने देश के दुश्मन के खिलाफ अमेरिकी हमलों के लिए अपना लंबे समय से चल रहा पब्लिक कैंपेन जारी रखा।

दोनों की मिली-जुली कोशिशों की वजह से ट्रंप को ईरान की लीडरशिप और सेना के खिलाफ एक बड़े हवाई हमले का ऑर्डर देना पड़ा।

कुछ ही घंटों बाद आई मौत की खबर

हमले के कुछ ही घंटों बाद खामेनेई की मौत की खबर सामने आई। यह हमला अमेरिकी इंटेलिजेंस के इस अंदाजे के बावजूद हुआ कि ईरान की सेना अगले दस साल में अमेरिकी मुख्य भूमि के लिए तुरंत खतरा पैदा नहीं करेगी।

ईरान में टारगेट पर अमेरिकी बमों की बारिश के दौरान पोस्ट किए गए एक वीडियो भाषण में ट्रंप ने ईरानियों से कहा- कोई भी प्रेसिडेंट वह करने को तैयार नहीं था जो मैं आज रात करने को तैयार हूं। अब आपके पास एक ऐसा प्रेसिडेंट है जो आपको वह दे रहा है जो आप चाहते हैं, तो देखते हैं कि आप कैसे जवाब देते हैं।

सऊदी ने अमेरिका पर दिया था जोर

सऊदी ने हमले के लिए जोर तब दिया जब प्रेसिडेंट के दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ईरानी नेताओं के साथ देश के न्यूक्लियर व मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत कर रहे थे।

जैसे-जैसे बातचीत आगे बढ़ी, क्राउन प्रिंस और ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियन के बीच फोन कॉल के बाद रियाद ने एक बयान जारी किया कि मुहम्मद ईरान पर हमले के लिए सऊदी एयरस्पेस या इलाके का इस्तेमाल नहीं होने देंगे।

और खतरनाक होता जा रहा था ईरान

उधर, सऊदी लीडर ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने अभी हमला नहीं किया, तो ईरान और ज्यादा मजबूत व खतरनाक होकर उभरेगा। मोहम्मद की बात को उनके भाई सऊदी डिफेंस मिनिस्टर खालिद बिन सलमान ने और मजबूत किया।

उन्होंने जनवरी में वाशिंगटन में अमेरिकी अधिकारियों के साथ बंद कमरे में मीटिंग की और हमला न करने के नुकसान के बारे में चेतावनी दी। सऊदी लीडर की मुश्किल बात शायद उनके देश के कमजोर तेल इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ ईरान के बदले से बचने की उनकी इच्छा को दिखाती है

सऊदी अरब से ईरान की अंदरूनी दुश्मनी

शिया मुसलमानों के दबदबे वाले ईरान और सुन्नियों के लीडरशिप वाले सऊदी अरब के बीच लंबे समय से गहरी दुश्मनी रही है, जिससे इस इलाके में प्रॉक्सी वॉर शुरू हो गए हैं।

अमेरिका के शुरुआती हमले के बाद ईरान ने सऊदी अरब पर जवाबी कार्रवाई की। रियाद ने गुस्से में एक बयान जारी कर हमले की निंदा की और इंटरनेशनल कम्युनिटी से ईरान का सामना करने के लिए सभी जरूरी और पक्के कदम उठाने की अपील की।

खबर शेयर करें:

