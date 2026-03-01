खामेनेई को नहीं मरवाना चाहते थे ट्रंप, सऊदी क्राउन प्रिंस ने क्या कहा ऐसा कि तुरंत देना पड़ा हमले का ऑर्डर

ईरान में टारगेट पर अमेरिकी बमों की बारिश के दौरान पोस्ट किए गए एक वीडियो भाषण में ट्रंप ने ईरानियों से कहा- कोई भी प्रेसिडेंट वह करने को तैयार नहीं था जो मैं आज रात करने को तैयार हूं। अब आपके पास एक ऐसा प्रेसिडेंट है जो आपको वह दे रहा है जो आप चाहते हैं, तो देखते हैं कि आप कैसे जवाब देते हैं।