ट्रंप को मारने का पूरा प्लान बना चुके थे खामेनेई, सुप्रीम लीडर की मौत के बाद अमेरिका का बड़ा दावा

Iran Israel War: इजरायल, अमेरिका और ईरान में युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालातों को देखते हुए UN की आपात बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के दौरान अमेरिका ने दावा किया कि ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश की थी और इसी की जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी ने ईरान पर हमला किया है। अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में अमेरिका का पक्ष रखते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ यह कार्रवाई वैध है और और इसे अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के हित के लिए किया गया है।