Iran–Israel war: क्या खामेनेई की मौत के बाद नेतन्याहू ने छोड़ा इजरायल? बड़ा इनपुट आया सामने

Iran–Israel war: ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद इराजय के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि पीएम नेतन्याहू देश छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।