सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद इराक पर बौखलाया ईरान, एक के बाद एक दागी कई मिसाइलें

ईरान का ईराक पर हमला (फोटो- World Monitor एक्स पोस्ट)
Iran–Israel war: इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुई जंग से पूरे दुनिया में युद्ध के हालात पैदा हो गए है। इजरायल और अमेरिका द्वारा ईरान पर हमला किए जाने के बाद ईरान ने भी पलटवार शुरू किया और मिडिल ईस्ट में तबाही मच गई। हमले का बदला लेने के लिए ईरान ने पहले इजरायल पर सैंकड़ों मिसाइलें दागी और फिर दुनिया के अलग-अलग देशों में मौजूद अमेरिकी बेस को निशाना बनाना शुरू किया। इसी कड़ी में अब ईरान ने इराक में मौजूद अमेरिकी बेस पर मिसाइल दाग दी है।
Iran Israel Conflict Latest Updates