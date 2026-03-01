ईरान को मिला नया सुप्रीम लीडर, खामेनेई के बेटे ने संभाली देश की कमान

मोजतबा खामेनेई (फोटो- Sona एक्स पोस्ट)
Iran–Israel war: इजरायल और अमेरिका के हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की मौत की खबर सामने आने के बाद पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है। इजरायल के हमले अब भी जारी है और ईरान लगातार अमेरिका और इजरायल के खिलाफ पलटवार कर रहा है। ईरान की स्थिति लगातार बिगड़ रही है लेकिन इसके बावजूद ईरान झुकने को तैयरा नहीं है। खामेनेई की मौत के बाद अब उनके बेटे मोजतबा खामेनेई ने देश की कमान संभाल ली है। मोजतबा ईरान के नए सर्वोच्च नेता घोषित कर दिए गए है।
Iran Israel Conflict Latest Updates