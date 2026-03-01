Iran–Israel war: खामेनेई की मौत के बाद अब ईरान को मिला नया कमांडर इन चीफ, जानें कौन है अहमद वाहिदी

Iran–Israel war: इजरायल, अमेरिका और ईरान की जंग ने अब एक भयानक मोड़ ले लिया है। इजरायल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई समेत कई बड़े नेता और कमांडरों की मौत हो गई है। देखा जाए तो ईरान इस समय इतिहास के सबसे बूरे दौर से गुजर रहा है। इजरायल और अमेरिका के साथ में मिलकर हमले करने के चलते ईरानी सेना स्थिति पर काबू पाने में असफल होती दिखाई दे रही है। लेकिन सुप्रीम लीडर की मौत के बावजूद ईरान अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। जंग को जारी रखने के लिए अब ईरान की कमान अहमद वाहिदी के हाथों में सौंप दी गई है। खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने वाहिदी को अपना नया कमांडर इन चीफ घोषित कर दिया है।