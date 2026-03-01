ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत के बाद इजराइल का बड़ा बयान, दुनिया के सामने नेतन्याहू बोले- मैंने आपसे कहा था…

Iran–Israel war: अमेरिका और इजरायल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई है। इस बात की ईरानी मीडिया ने भी पुष्टि कर दी। इसके बाद इजरायल के इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान में अयातुल्ला शासन से इजरायल के अस्तित्व के लिए पैदा हुए खतरे को दूर करने के लिए एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया है। मैंने आपसे कहा था, ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक ज़रूरी होगा और सब्र भी जरूरी है।