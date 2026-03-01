1 मार्च 2026,

विदेश

Iran–Israel war: ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद ट्रंप का आया बड़ा बयान, कहा- दुनिया को मिला न्याय

Iran–Israel war: ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि खामेनेई की मौत से दुनिया को न्याय मिला है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Mar 01, 2026

Trump,global tariff,Supreme Court ruling,reciprocal tariffs,emergency powers, Trump tariff,

खामेनेई की मौत के बाद ट्रंप ने दिया बयान (Photo-IANS)

Iran–Israel war: ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक, खामेनेई की मौत हो गई है। वह हमारी इंटेलिजेंस और बहुत एडवांस्ड ट्रैकिंग सिस्टम से बच नहीं पाया और इजरायल के साथ मिलकर काम करते हुए, वो या उसके साथ मारे गए दूसरे नेता कुछ भी नहीं कर सके। ट्रंप ने कहा कि खामेनेई की मौत से दुनिया को न्याय मिला है।

ईरानी लोगों के लिए सबसे बड़ा मौका- ट्रंप

उन्होंने आगे कहा कि ईरानी लोगों के लिए अपना देश वापस लेने का यह सबसे बड़ा मौका है। हम सुन रहे हैं कि उनके कई IRGC, मिलिट्री और दूसरी सिक्योरिटी और पुलिस फोर्स अब नहीं लगाना चाहते और हमसे इम्युनिटी चाहते हैं। जैसा कि मैंने कल रात कहा था, 'अभी उन्हें इम्यूनिटी मिल सकती है, बाद में उन्हें सिर्फ मौत मिलेगी!" 

बमबारी रहेगी जारी-ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उम्मीद है कि IRGC और पुलिस शांति से ईरानी देशभक्त के साथ मिल जाएंगे और देश को उस महानता पर वापस लाने के लिए एक यूनिट के तौर पर मिलकर काम करेंगे जिसका वह हकदार है। यह प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जानी चाहिए क्योंकि न सिर्फ खामेनेई की मौत हुई है बल्कि देश सिर्फ एक दिन में पूरी तरह बर्बाद हो गया है और यहां तक ​​कि पूरी तरह खत्म हो गया है। भारी और सटीक बमबारी पूरे दौरे बिना रुके जारी रहेगी, या जब तक मध्य पूर्व और असल में पूरी दुनिया में शांति के हमारे मकसद को पाने के लिए ज़रूरी होगा।

ईरान ने दी चेतावनी

AP की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने चेतावनी दी है कि सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के जवाब में “कड़ी, पक्की और अफसोस पैदा करने वाली सज़ा” दी जाएगी।

खामेनेई की मौत के दावे पर आया ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी का बयान, जानें क्या कहा
विदेश
Iran US tensions, Ayatollah Ali Khamenei warning, Khamenei threat to US, Iran regional war threat,

Iran Israel Conflict Latest Updates

Updated on:

01 Mar 2026 08:34 am

Published on:

01 Mar 2026 07:51 am

Hindi News / World / Iran–Israel war: ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद ट्रंप का आया बड़ा बयान, कहा- दुनिया को मिला न्याय

विदेश

Iran Israel Conflict Latest Updates

Iran–Israel war: ईरान में अब कौन लेगा खामेनेई की जगह? 5 नए बड़े नाम आए सामने

Iran–Israel war, Israel Iran War, Khamenei, Iran Supreme Leader, Iran-US, Israel Air Strike
विदेश

Iran-Israel War: कैसे और कब हुई सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत? ईरानी सेना ने खोला बड़ा राज!

Iran's Supreme Leader Ali Khamenei
विदेश

ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत के बाद इजराइल का बड़ा बयान, दुनिया के सामने नेतन्याहू बोले- मैंने आपसे कहा था…

Benjamin Netanyahu
विदेश

Iran-Israel War: खामेनेई की मौत से टूटा ईरान, बौखलाकर सेना ने कहा- हम अपने नेता की जान लेने वालों को नहीं छोड़ेंगे

Iran Supreme Leader Khamenei
विदेश

Iran–Israel war: ईरान के हमलों से डरा इंग्लैंड का यह दिग्गज क्रिकेटर, प्रधानमंत्री से कहा – क्या आप हमें घर पहुंचा सकते हैं?

England announce playing XI vs Nepa
क्रिकेट
