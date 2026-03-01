Iran–Israel war: ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद ट्रंप का आया बड़ा बयान, कहा- दुनिया को मिला न्याय

खामेनेई की मौत के बाद ट्रंप ने दिया बयान (Photo-IANS)
Iran–Israel war: ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक, खामेनेई की मौत हो गई है। वह हमारी इंटेलिजेंस और बहुत एडवांस्ड ट्रैकिंग सिस्टम से बच नहीं पाया और इजरायल के साथ मिलकर काम करते हुए, वो या उसके साथ मारे गए दूसरे नेता कुछ भी नहीं कर सके। ट्रंप ने कहा कि खामेनेई की मौत से दुनिया को न्याय मिला है।
उन्होंने आगे कहा कि ईरानी लोगों के लिए अपना देश वापस लेने का यह सबसे बड़ा मौका है। हम सुन रहे हैं कि उनके कई IRGC, मिलिट्री और दूसरी सिक्योरिटी और पुलिस फोर्स अब नहीं लगाना चाहते और हमसे इम्युनिटी चाहते हैं। जैसा कि मैंने कल रात कहा था, 'अभी उन्हें इम्यूनिटी मिल सकती है, बाद में उन्हें सिर्फ मौत मिलेगी!"
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उम्मीद है कि IRGC और पुलिस शांति से ईरानी देशभक्त के साथ मिल जाएंगे और देश को उस महानता पर वापस लाने के लिए एक यूनिट के तौर पर मिलकर काम करेंगे जिसका वह हकदार है। यह प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जानी चाहिए क्योंकि न सिर्फ खामेनेई की मौत हुई है बल्कि देश सिर्फ एक दिन में पूरी तरह बर्बाद हो गया है और यहां तक कि पूरी तरह खत्म हो गया है। भारी और सटीक बमबारी पूरे दौरे बिना रुके जारी रहेगी, या जब तक मध्य पूर्व और असल में पूरी दुनिया में शांति के हमारे मकसद को पाने के लिए ज़रूरी होगा।
AP की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने चेतावनी दी है कि सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के जवाब में “कड़ी, पक्की और अफसोस पैदा करने वाली सज़ा” दी जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग
Iran Israel Conflict Latest Updates