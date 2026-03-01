1 मार्च 2026,

रविवार

Iran-Israel War: खामेनेई की मौत से टूटा ईरान, बौखलाकर सेना ने कहा- हम अपने नेता की जान लेने वालों को नहीं छोड़ेंगे

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों में मौत हो गई है। ईरानी राज्य मीडिया ने इसकी पुष्टि की, जिससे देश में गहरा संकट और 40 दिनों का शोक घोषित हुआ।

भारत

image

Mukul Kumar

Mar 01, 2026

Iran Supreme Leader Khamenei

ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई। (फोटो- एएनआई)

अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई है। इससे ईरान पूरी तरह टूट गया है। बौखलाहट में ईरान ने इजराइल पर हमले और तेज कर दिए हैं।

ईरानी सेना की ओर से हमलों को लेकर बड़ा बयान जारी किया गया है। ईरानी सेना ने खुलकर कहा है कि हम खामेनेई की मौत का बदला लेंगे।

ईरान में 40 दिन का शोक

ईरान सेना ने खामेनेई को लेकर यह भी कहा है कि हमने एक महान नेता को खो दिया है। सुप्रीम लीडर की मौत के बाद ईरान में 40 दिन का शोक रखा गया है।

इससे पहले, टाइम्स ऑफ इजराइल ने ईरान के सरकारी मीडिया की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अली खामेनेई की बेटी, पोता, बहू और दामाद भी इजराइली-अमेरिकी हमलों में मारे गए।

ईरान में जश्न का माहौल

इस बीच, ईरान से आ रही कई रिपोर्ट्स से पता चलता है कि भीड़ जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतर आई है। सीएनएन ने ईरान के कई शहरों में जश्न की खबर दी।

न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक, शहरों की सड़कों पर सीटी बज रही थी, जयकारे लग रहे थे और 'इस्लामिक रिपब्लिक की मौत' व 'शाह अमर रहे' के नारे सुनाई दे रहे थे।

खुशी से नाच रहीं ईरान की महिलाएं

वहीं, फॉक्स न्यूज ने एक वीडियो पोस्ट किया और बताया कि ईरान के लोग एक सबअर्ब बेसाट टाउन की सड़कों पर खामेनेई की मौत का जश्न मना रहे थे।

इजराइल देश के पूर्व स्पोक्सपर्सन एयलॉन ए लेवी ने एक्स पर एक और सेलिब्रेशन वीडियो पोस्ट करते हुए कहा- ईरानी औरतें बिना बाल ढके सड़कों पर नाच रही हैं।

उन्होंने आगे कहा कि यह सुनने के बाद कि इजराइल ने खामेनेई को मार दिया है। इतने सारे वेस्टर्न लीडर्स को आज सुबह अपनी कायरतापूर्ण प्रतिक्रिया पर शर्म आनी चाहिए। हम सब याद रखेंगे।

इसके अलावा, ईरानी एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट मसीह अलीनेजाद ने एक और वीडियो पोस्ट किया, जिसमें मैसेज था- ईरान के अंदर जश्न मनाते ईरानी लोगों का एक वीडियो, क्या मैं सपना देख रहा हूं? नमस्ते, नई दुनिया।

Iran Israel Conflict Latest Updates

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

01 Mar 2026 08:19 am

01 Mar 2026 08:04 am

