विदेश

Iran–Israel war: ईरान में अब कौन लेगा खामेनेई की जगह? 5 नए बड़े नाम आए सामने

Iran–Israel war: अली खामेनेई की मौत के बाद अब ईरान का सुप्रीम लीडर कौन होगा? इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। ईरानी संविधान के मुताबिक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स नए सर्वोच्च नेता का चयन करेगी।

भारत

image

Ashib Khan

Mar 01, 2026

Iran–Israel war, Israel Iran War, Khamenei, Iran Supreme Leader, Iran-US, Israel Air Strike

अली खामेनेई की जगह कौन लेगा (Photo-IANS)

Iran–Israel war: इजरायल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई है। सुप्रीम लीडर की मौत के बाद देश में खामेनेई के विरोधियों ने जश्न मनाया है। ट्रंप ने खामेनेई को इतिहास का दुष्ट व्यक्ति बताया है। उन्होंने कहा कि उनकी मौत ईरानी जनता के लिए अपना देश वापस पाने का सबसे अच्छा अवसर है।

अली खामेनेई की मौत के बाद अब ईरान का सुप्रीम लीडर कौन होगा? इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। ईरानी संविधान के मुताबिक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स नए सर्वोच्च नेता का चयन करेगी। इस दौड़ में कई प्रमुख नाम शामिल हैं।

मोजतबा खामेनेई

सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के दूसरे बेटे मोजतबा को बेहद प्रभावशाली माना जाता है। उनके इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) और उनके बसीज पैरामिलिट्री फोर्स से मजबूत संबंध बताए जाते हैं।

हालांकि शिया धार्मिक व्यवस्था में पिता से बेटे को सत्ता सौंपना पसंद नहीं किया जाता। साथ ही मोजतबा उच्च-स्तरीय धर्मगुरु नहीं हैं और सरकार में उनका कोई आधिकारिक पद भी नहीं है।

अलीरजा अराफी 

कम चर्चित लेकिन प्रभावशाली धर्मगुरु। वे विशेषज्ञों की सभा के उपाध्यक्ष हैं और शक्तिशाली स्थानीय परिषद के सदस्य रह चुके हैं, जो चुनाव, उपचुनाव और संसद के चुनावों की जांच करता है।

वे ईरान की सेमिनरी व्यवस्था के प्रमुख भी हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से भारी-भरकम नेता नहीं माने जाते और सुरक्षा तंत्र से उनके घनिष्ठ संबंध नहीं हैं।

मोहम्मद मेहदी मीरबागेरी 

कट्टरपंथी विचार वाले धर्मगुरु और विशेषज्ञों की सभा के सदस्य। वे धार्मिक संस्थाओं के सबसे रूढ़िवादी धड़े का प्रतिनिधित्व करते हैं।

रिपोर्ट्स के अनुसार वे पश्चिम के सख्त विरोधी हैं और मानते हैं कि “ईमान वालों और काफिरों” के बीच संघर्ष अपरिहार्य है क्योंकि वे क़ोम स्थित इस्लामिक विज्ञान अकादमी के प्रमुख हैं।

हसन खोमेनी 

इस्लामी गणराज्य के संस्थापक रूहोल्लाह खोमेनी के संस्थापक होने के कारण उन्हें धार्मिक और क्रांतिकारी विरासत का लाभ मिलता है।

वे खोमेनी मकबरे के संरक्षक हैं, लेकिन वे कोई प्रमुख सरकारी पद नहीं संभालते। सुरक्षा संस्थाओं और सत्ता के शीर्ष वर्ग में उनकी पकड़ कमजोर मानी जाती है। उन्हें नवीनतम उदार रुख वाला धर्मगुरु माना जाता है।

हाशेम हुसैनी बुशहरी 

वरिष्ठ धर्मगुरु जो उत्तराधिकार से जुड़ी हैं, खासकर विशेषज्ञों की सभा से नजदीकी रखते हैं। वे इसके प्रथम उपाध्यक्ष भी हैं। उन्हें खामेनेई का करीबी माना जाता है, लेकिन देश के भीतर उनका सार्वजनिक प्रोफाइल कम है और IRGC से मजबूत संबंधों की जानकारी नहीं है।

कौन करता है सुप्रीम लीडर का चयन?

ईरान के संविधान के तहत, सुप्रीम लीडर को अपॉइंट करने और उनकी देखरेख करने की ज़िम्मेदारी 88 सदस्यों वाली एक्सपर्ट्स की असेंबली की है, जिसे फॉर्मली एक्सपर्ट्स की असेंबली (मजलिस-ए खोबरेगन-ए रहबारी) के नाम से जाना जाता है। यह बॉडी इस्लामिक स्कॉलर्स से बनी है, जिन्हें आठ साल के टर्म के लिए सीधे पब्लिक वोट से चुना जाता है।

असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट में सुप्रीम लीडर को अपॉइंट करना, उनकी देखरेख करना और, अगर ज़रूरी हो, तो उन्हें हटाना भी शामिल है।

हालांकि, यह प्रोसेस एक कड़े कंट्रोल वाले पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के अंदर चलता है। असेंबली के लिए चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स की जांच गार्डियन काउंसिल करती है — जिसके मेंबर्स खुद सुप्रीम लीडर द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुने जाते हैं — जिससे ईरान के पावर स्ट्रक्चर में एक क्लोज्ड लूप बन जाता है।

