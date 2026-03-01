खामेनेई की मौत के दावे पर आया ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी का बयान, जानें क्या कहा

उन्होंने कहा कि खामेनेई की मौत इस्लामी गणतंत्र के अंत की शुरुआत हो सकती है और अब उन्हें इतिहास से हटाया जा रहा है। रजा पहलवी ने ईरान की जनता से अपील की है कि वे सड़कों पर उतरें और बदलाव के लिए बड़े आंदोलन की तैयारी करें।