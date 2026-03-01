खामेनेई की मौत के दावे पर आया ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी का बयान, जानें क्या कहा

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई (Photo-X)
Middle East politics: ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत के दावे पर प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने कहा कि खामेनेई की मौत इस्लामी गणतंत्र के अंत की शुरुआत हो सकती है और अब उन्हें इतिहास से हटाया जा रहा है। रजा पहलवी ने ईरान की जनता से अपील की है कि वे सड़कों पर उतरें और बदलाव के लिए बड़े आंदोलन की तैयारी करें।
नोट- खबर अपडेट की जा रही है।
