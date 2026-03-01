1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Iran Ultimatum: इजराइल और अमेरिका को ईरान का फाइनल अल्टीमेटम, पीछे नहीं हटे तो कैमिकल वॉर होगा!

Iran Ultimatum: मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है और ईरान ने अमेरिका और इजराइल को सख्त चेतावनी दी है कि सैन्य कार्रवाई जारी रही तो केमिकल वॉर शुरू हो सकता है। यह धमकी तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ा रही है, तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Mar 01, 2026

Israel-Iran War

Israel-Iran War

Iran Ultimatum: मिडिल ईस्ट में तनाव (Middle East Crisis) अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान ने 27 अमेरिकी ठिकानों पर हमला करते हुए अमेरिका और इजराइल को एक बेहद सख्त और 'फाइनल अल्टीमेटम' दिया है। ईरान ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका और इजराइल (Israel-Iran Conflict) अपनी सैन्य कार्रवाइयों से तुरंत पीछे नहीं हटते हैं, तो इसका परिणाम एक विनाशकारी 'कैमिकल वॉर' (Chemical War) के रूप में सामने आ सकता है (Iran Ultimatum)। आसान शब्दों में कहें तो, ईरान ने साफ कर दिया है कि उसके सब्र का बांध अब टूट चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान की तरफ से यह संदेश दिया गया है कि अगर इजराइल अपने आक्रामक रुख पर अड़ा रहता है और अमेरिका उसे ढाल बन कर समर्थन देना जारी रखता है, तो ईरान (US Iran Tension) अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जिसमें रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल भी शामिल है। यह चेतावनी पूरी दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी है, क्योंकि एक 'कैमिकल वॉर' का मतलब है बड़े पैमाने पर तबाही, पर्यावरण का नुकसान और लाखों निर्दोष लोगों की जान पर सीधा खतरा। भारतीय मीडिया इस घटनाक्रम को तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की आशंका के तौर पर कवर कर रहा है।

अमेरिका और इजराइल का रुख

ईरान की इस खुली धमकी के बाद अमेरिका ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि वे अपने सहयोगियों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और किसी भी रासायनिक हमले का अभूतपूर्व सैन्य ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। वहीं, इजराइल ने अपनी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था और एयर डिफेंस सिस्टम (जैसे आयरन डोम और एरो सिस्टम) को हाई अलर्ट पर कर दिया है। उधर संयुक्त राष्ट्र (UN) और यूरोपीय संघ ने इस बयान पर गहरी चिंता जताई है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय का मानना है कि रासायनिक हथियारों की बात करना ही अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सीधा उल्लंघन है। सभी देशों से तुरंत शांति वार्ता की मेज पर आने की अपील की जा रही है।

आपातकालीन बैठकें बुलाने की संभावना

इस तनावपूर्ण स्थिति और युद्ध के मंडराते बादलों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की आपातकालीन बैठक बुलाई जा सकती है, जिसमें ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने पर चर्चा हो सकती है।

अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रहार

इस सैन्य तनाव का सबसे बड़ा और तुरंत दिखने वाला असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। युद्ध और खासतौर पर 'कैमिकल वॉर' की आहट से कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में रातों-रात भारी उछाल देखने को मिल सकता है। चूंकि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल मिडिल ईस्ट से आयात करता है, इसलिए तेल के दाम बढ़ने से भारत में पेट्रोल-डीजल महंगा हो सकता है, जिससे सीधे तौर पर महंगाई बढ़ेगी। इसके अलावा, अनिश्चितता के माहौल के कारण शेयर बाजार (Stock Market) में भी निवेशकों का डर बढ़ गया है, जिससे भारी गिरावट की आशंका बनी हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

Iran Israel Conflict Latest Updates

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

01 Mar 2026 12:11 pm

Published on:

01 Mar 2026 12:10 pm

Hindi News / World / Iran Ultimatum: इजराइल और अमेरिका को ईरान का फाइनल अल्टीमेटम, पीछे नहीं हटे तो कैमिकल वॉर होगा!

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Iran Israel Conflict Latest Updates

Iran–Israel war: 148 मासूमों की मौत, ईरानी स्कूल पर हुए हमले में मौतों का आंकड़ा बढ़ा

Iran girls school attack
विदेश

इमरजेंसी मीटिंग में एक दूसरे से उलझ गए अमेरिकी-ईरानी अधिकारी, इस बात पर अचानक गर्म हो गया माहौल

विदेश

खामेनेई की मौत के बाद ट्रंप ने ईरान को दी धमकी, कहा- ‘अगर हिमाकत की तो ऐसा मजा चखाएंगे…’

US President,Donald Trump,Iran,military force,tensions,Iran news iran news, israel, israel iran, israel news,
विदेश

खामेनेई को नहीं मरवाना चाहते थे ट्रंप, सऊदी क्राउन प्रिंस ने क्या कहा ऐसा कि तुरंत देना पड़ा हमले का ऑर्डर

Iran US tensions, Ayatollah Ali Khamenei warning, Khamenei threat to US, Iran regional war threat,
विदेश

ट्रंप को मारने का पूरा प्लान बना चुके थे खामेनेई, सुप्रीम लीडर की मौत के बाद अमेरिका का बड़ा दावा

Khamenei and trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.