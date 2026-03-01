Iran Ultimatum: इजराइल और अमेरिका को ईरान का फाइनल अल्टीमेटम, पीछे नहीं हटे तो कैमिकल वॉर होगा!

Iran Ultimatum: मिडिल ईस्ट में तनाव (Middle East Crisis) अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान ने 27 अमेरिकी ठिकानों पर हमला करते हुए अमेरिका और इजराइल को एक बेहद सख्त और 'फाइनल अल्टीमेटम' दिया है। ईरान ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका और इजराइल (Israel-Iran Conflict) अपनी सैन्य कार्रवाइयों से तुरंत पीछे नहीं हटते हैं, तो इसका परिणाम एक विनाशकारी 'कैमिकल वॉर' (Chemical War) के रूप में सामने आ सकता है (Iran Ultimatum)। आसान शब्दों में कहें तो, ईरान ने साफ कर दिया है कि उसके सब्र का बांध अब टूट चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान की तरफ से यह संदेश दिया गया है कि अगर इजराइल अपने आक्रामक रुख पर अड़ा रहता है और अमेरिका उसे ढाल बन कर समर्थन देना जारी रखता है, तो ईरान (US Iran Tension) अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जिसमें रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल भी शामिल है। यह चेतावनी पूरी दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी है, क्योंकि एक 'कैमिकल वॉर' का मतलब है बड़े पैमाने पर तबाही, पर्यावरण का नुकसान और लाखों निर्दोष लोगों की जान पर सीधा खतरा। भारतीय मीडिया इस घटनाक्रम को तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की आशंका के तौर पर कवर कर रहा है।