खामेनेई की मौत के बाद ट्रंप का खुला विद्रोह, अमेरिका में बड़े मुस्लिम नेता ने दे डाली सीधी चेतावनी

ममदानी ने अपने एक्स पोस्ट में कहा- ईरान में अमेरिका और इजराइल ने जो हमले किए हैं, वह गैर-कानूनी है. इस लड़ाई में एक भयानक बढ़त दिखाई दे रहे हैं। शहरों पर बमबारी। आम लोगों को मारना। युद्ध का एक नया मैदान खोलना। अमेरिकी यह नहीं चाहते। वे सरकार बदलने के लिए एक और युद्ध नहीं चाहते। वे अफोर्डेबिलिटी संकट से राहत चाहते हैं। वे शांति चाहते हैं।