ईरान-अमेरिका इज़रायल युद्ध के बीच पाकिस्तान पर हमला, अफगानिस्तान ने की एयरस्ट्राइक्स

अमेरिका (United States Of America) और इज़रायल (Israel) ने ईरान (Iran) के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है, जिससे मिडिल ईस्ट (Middle East) में तनाव काफी बढ़ गया है। अमेरिका और इज़रायल के हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई (Ali Khamenei) समेत कई ईरानी मंत्री और सैन्य कमांडरों ने अपनी जान गंवा दी है। अमेरिकी और इज़रायली हमलों से ईरान में काफी नुकसान हुआ है। जवाब में ईरान भी मिडिल ईस्ट में जिन-जिन देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, वहाँ हमले कर रहा है। मिडिल ईस्ट में चल रहा यह युद्ध गंभीर होता जा रहा है। इसी बीच पाकिस्तान (Pakistan) पर भी फिर हमला हो गया है।