2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ईरान-अमेरिका इज़रायल युद्ध के बीच पाकिस्तान पर हमला, अफगानिस्तान ने की एयरस्ट्राइक्स

Pakistan-Afghanistan War: ईरान और अमेरिका-इज़रायल के बीच युद्ध गंभीर होता जा रहा है। इसी बीच अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दहला दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Mar 02, 2026

Afghanistan attacks Pakistan

Afghanistan attacks Pakistan (Photo - MoDAfghanistan2 on social media)

अमेरिका (United States Of America) और इज़रायल (Israel) ने ईरान (Iran) के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है, जिससे मिडिल ईस्ट (Middle East) में तनाव काफी बढ़ गया है। अमेरिका और इज़रायल के हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई (Ali Khamenei) समेत कई ईरानी मंत्री और सैन्य कमांडरों ने अपनी जान गंवा दी है। अमेरिकी और इज़रायली हमलों से ईरान में काफी नुकसान हुआ है। जवाब में ईरान भी मिडिल ईस्ट में जिन-जिन देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, वहाँ हमले कर रहा है। मिडिल ईस्ट में चल रहा यह युद्ध गंभीर होता जा रहा है। इसी बीच पाकिस्तान (Pakistan) पर भी फिर हमला हो गया है।

अफगानिस्तान ने की एयरस्ट्राइक्स

ईरान और अमेरिका-इज़रायल के बीच चल रहे युद्ध के बीच अफगानिस्तान (Afghanistan) के तालिबान (Taliban) ने एक बार फिर पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। तालिबान ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि उसके लड़ाकों ने रावलपिंडी में पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस और बलूचिस्तान के क्वेटा में पाकिस्तानी सेना के 12वें कोर मुख्यालय पर ड्रोन से हमला किया है। इससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है।

बॉर्डर पर झड़पें जारी

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रही जंग भी गंभीर होती जा रही है। दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर भी झड़पें जारी हैं। देर रात पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल (Kabul) और कंधार (Kandahar) में हवाई हमले किए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Iran Israel Conflict Latest Updates

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

world news

World News in Hindi

Updated on:

02 Mar 2026 09:33 am

Published on:

02 Mar 2026 09:24 am

Hindi News / World / ईरान-अमेरिका इज़रायल युद्ध के बीच पाकिस्तान पर हमला, अफगानिस्तान ने की एयरस्ट्राइक्स

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Iran Israel Conflict Latest Updates

45 साल तक अली खामेनेई ने अपना दाहिना हाथ लबादा के नीचे क्यों छिपाकर रखा था? जानें इसके पीछे की वजह

Ali Khamenei death, Iran Supreme Leader killed, Khamenei assassination news,
विदेश

ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ हुए मुस्लिम देश, मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार

Iran Israel War
विदेश

ईरान के बाद इस मुस्लिम देश पर इज़रायल ने किया हमला, भीषण बमबारी से दहलाया

Israel bombs Lebanon
विदेश

पीएम मोदी ने लगाया नेतन्याहू को फोन, युद्ध के बारे में कह दी बड़ी बात

Indian PM Narendra Modi with Israeli PM Benjamin Netanyahu
विदेश

ईरान के साथ जंग को लेकर ट्रंप ने दिया बड़ा बयान, कहा- एक महीने तक चल सकता है महायुद्ध

Donald Trump,Iran conflict,military operation,
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.