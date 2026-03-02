अली खामेनेई तक कैसे पहुंची US-इजरायल की नजर, लोकेशन कैसे हुई एक्सपोज?

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है। आखिर किसी नेता की सटीक लोकेशन कैसे पता लगाई जाती है? क्या यह सिर्फ सैटेलाइट से संभव है, या मोबाइल सिग्नल से, या फिर अंदरूनी सूत्रों से? आपको बता दें अब युद्ध की असली ताकत मिसाइल और टैंक तक सीमित नहीं रही। अब इंटेलिजेंस, डेटा और एडवांस टेक्नोलॉजी में है। दुनिया की बड़ी खुफिया एजेंसियां जैसे Central Intelligence Agency (CIA), Mossad और National Security Agency (NSA) कई स्तरों पर समन्वित तरीके से काम करती हैं।