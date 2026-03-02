ईरान में अपनाया जाएगा वेनेजुएला मॉडल? सुप्रीम लीडर के लिए ट्रंप ने बता दिए ये तीन नाम

Iran Israel War: इजरायल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई (Ali Khamenei) की मौत हो गई। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिए एक इंटरव्यू में ईरान के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो अमेरिका और इजराइल का संयुक्त ऑपरेशन 4 से 5 हफ्ते तक जारी रह सकता है। ट्रंप का दावा है कि यह कठिन नहीं होगा क्योंकि अमेरिका के पास पर्याप्त गोला-बारूद और दुनिया भर में तैनात हथियार हैं।