2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ईरान में अपनाया जाएगा वेनेजुएला मॉडल? सुप्रीम लीडर के लिए ट्रंप ने बता दिए ये तीन नाम

Iran Israel Conflict: इजरायल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर सैन्य अभियान को लंबा चलाने की बात कही।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Mar 02, 2026

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप (ANI)

Iran Israel War: इजरायल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई (Ali Khamenei) की मौत हो गई। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिए एक इंटरव्यू में ईरान के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो अमेरिका और इजराइल का संयुक्त ऑपरेशन 4 से 5 हफ्ते तक जारी रह सकता है। ट्रंप का दावा है कि यह कठिन नहीं होगा क्योंकि अमेरिका के पास पर्याप्त गोला-बारूद और दुनिया भर में तैनात हथियार हैं।

सत्ता परिवर्तन के लिए वेनेजुएला मॉडल का जिक्र

ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए वेनेजुएला मॉडल का जिक्र किया, जिसे वे एक सटीक उदाहरण बताते हैं। यह मॉडल 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य छापेमारी से जुड़ा है, जिसमें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को काराकास से हिरासत में लिया गया था। उन्हें अमेरिका ले जाया गया, जहां वे नार्को-टेररिज्म और ड्रग तस्करी के आरोपों का सामना कर रहे हैं।

सुप्रीम लीडर के लिए तीन नाम

ट्रंप ने कहा कि खामेनेई की संभावित हत्या के बाद ईरान के नए नेतृत्व के लिए उनके पास तीन बेहद अच्छे नाम हैं, लेकिन उन्होंने नाम बताने से इनकार कर दिया और कहा, पहले काम पूरा होने दीजिए। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि ईरान की जनता खुद मौजूदा शासन को उखाड़ फेंक सकती है, क्योंकि वे वर्षों से बदलाव की बात कर रहे हैं। अब उनके पास अवसर है।

ये भी पढ़ें

अमेरिका पर पहले हमला नहीं करने वाला था ईरान, पेंटागन ने कांग्रेस के सामने किया स्वीकार
विदेश
Iran launches missile on Israel

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Iran Israel Conflict Latest Updates

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

world news

World News in Hindi

Published on:

02 Mar 2026 11:31 am

Hindi News / World / ईरान में अपनाया जाएगा वेनेजुएला मॉडल? सुप्रीम लीडर के लिए ट्रंप ने बता दिए ये तीन नाम

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Iran Israel Conflict Latest Updates

मिडिल ईस्ट जंग में अटके लाखों भारतीय

Air India flight
विदेश

खामेनेई के बाद उनके बेटे की भी हत्या! अमेरिकी-इज़रायली हमले में हुई मौत!

Mojtaba Khamenei
विदेश

Iran-Israel War: हमले से पहले PM मोदी को इजरायल बुलाने का क्या था नेतन्याहू का मकसद?

PM modi and benjamin netanyahu
विदेश

ईरान के नए अंतरिम सुप्रीम लीडर का भी हुआ खात्मा! अमेरिका के पूर्व एनएसए का बड़ा दावा

Alireza Arafi
विदेश

कुवैत में अमेरिका का फाइटर जेट F-15 क्रैश

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.